«Вонючие свиньи». Азербайджанский дипломат ответил Жириновскому и оскорбил русских

11.08.2021, Москва, Елена Острякова

Бывший чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана Исфандияр Вагабзаде ответил на слова главы ЛДПР Владимира Жириновского. Политик сказал, что в республике царит диктатура, а ее территорию в свое время подарил российской империи иранский шах.

В ответ Вагабзаде записал видеобращение, в котором оскорбил и Жириновского, и весь русский народ.

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«Володь, слушай, жирная свинья, старый осел. Ты когда-то нас обозвал баранами, но мы почему-то промолчали. Прошло некоторое время, ты начал наглеть. В настоящее время твоя наглость не имеет предела. Ты ворчишь, гавкаешь, что угодно говоришь. Даже ругал Байдена и Трампа. Ты воняешь, как свинья. Ты свинья. И воняет твоя нация, как свинья. Каждый месяц мы отправляем для вас икру, рыбу, деньги, а сами умираем с голода. В этом месяце я отправлю тебе намордник, чтобы надеть на твою морду», – отметил дипломат.

«Я не простой человек, я доктор наук, профессор по филологии. Когда ты ерундой занимался, я в Афганистане выполнял ваш оккупационный долг, кровь проливал, пока весь русский народ во главе с Путиным ерундой занимался. Я чрезвычайный полномочный посол. Работал в Пакистане, Швейцарии, в Молдове, Белоруссии. Я работал для вас в Иране, знаю, чем занимаются русские свиньи. Они ерундой занимаются, они воняют. Уже ваша вонь распространяется на весь мир. Дышать невозможно», – сказал Вагабзаде.

Жириновский ответил на оскорбление в эфире радиостанции «Вести ФМ». Он не склонен обвинять руководство Азербайджана.

«Он проклюнулся непонятно почему. Ведь я ничего плохого про Азербайджан не сказал, а он так окрысился. Ненависть скопилась за все годы советской власти и демократии. Он неудачник, а виноваты опять русские. Ильхам Алиев этого не хочет, но на местах вот такие вещи они говорят», – сказал Жириновский.

Он намерен направить письмо президенту Азербайджана с требованием возбудить уголовное дело в отношении Вагабзаде. Лидер ЛДПР считает, что антироссийские настроения в Закавказье раздувает Британия.