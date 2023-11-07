Вообразивший себя Наполеоном Зеленский мечтает о прорыве «линии Суровикина»

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Президент Украины Владимир Зеленский намерен презентовать новую концепцию прорыва российской обороны и выбить под нее средства от западных союзников.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

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«У Зеленского сейчас действительно огромные проблемы. Ему нужно доказывать свою состоятельность в вопросе руководства страной и военными. Ему нужно отчитаться перед Западом, что выделяемые миллиарды идут правильно, и что он, как говорится, оправдывает их надежду. И все это на фоне того, что уже почти все в Киеве расписались в провале широко анонсированного контрнаступления на юге. Поэтому именно сейчас украинскому президенту нужно делать что-то новое. Анонсируя планируемые перемены, Зеленский хочет выбить под эту тему вооружение и деньги. Другой вопрос, что обозначить это сложно, да и мало кто ему верит в этом отношении», – сказал Клинцевич в интервью «Московскому комсомольцу».

При этом он считает, что от Зеленского ждут сначала результатов и только потом будут выдавать средства.

«Но, тем не менее, он хочет все это обнулить и рассказывает про какую-то новую концепцию. Скорее всего, суть этой концепции будет заключаться в том, что основным средством прорыва российской обороны должны стать беспилотники различного класса – маленькие, большие, разведчики, дроны-камикадзе – и только потом уже будет заходить пехота. Тяжелая боевая техника не подходит, она является теплоконтрастной, ее легко обнаружить инфракрасными датчиками и визуально и, соответственно, легко уничтожить. Поэтому Зеленский хочет сделать упор на использовании условно тысяч самоорганизуемых роев беспилотников, которые должны будут поразить все технику и личный состав и прорвать нашу оборону», – полагает аналитик.

По его словам, такого рода планы выглядят гладкими на словах, но недостижимыми пока в реальнсоти.

«Технически ВСУ не в состоянии прорвать нашу систему радиоэлектронной борьбы, которая является одной из лучших в мире. К тому же Украина не в состоянии финансово-экономически за короткий срок наладить массовое производство дронов», – резюмировал Клинцевич.