«Вообще никакого позитива»: Украина становится сырьевым придатком Запада без перспектив развития

Соглашение с США о полезных ископаемых превратило Украину в сырьевой придаток, не имеющий никаких перспектив экономического развития.

Об этом в эфире видеоблога политолога Юрия Романенко заявил эксперт в области энергетики и ЖКХ Олег Попенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не вижу [в соглашении о полезных ископаемых] вообще никакого позитива. Потому что фактически мы становимся не просто колонией, мы становимся абсолютно зависимым государством с группой элементов сдерживания роста », – сказал эксперт.

«У нас в 2014 году на 30 лет подписан договор с МВФ, согласно которому мы ежегодно платим определенную сумму, но при этом в случае роста экономики более 3% эта сумма увеличивается. То есть у нас есть один элемент, четко сдерживающий рост. Мы практически ничего не сможем продавать, потому что будет установлен контроль над нашей экономикой.

И здесь мы понимаем, что фактически мы в заложники уходим. И это без роста. Потому что я не увидел в этом меморандуме, как он там называется, ни слова о создании инфраструктуры переработки. У нас ничего этого нет. Мы становимся сырьевым придатком, на основе чего мы не имеем вообще никакого развития», – добавил он.