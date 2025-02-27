«Вообще никакого позитива»: Украина становится сырьевым придатком Запада без перспектив развития

Вадим Москаленко.  
27.02.2025 23:25
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Соглашение с США о полезных ископаемых превратило Украину в сырьевой придаток, не имеющий никаких перспектив экономического развития.

Об этом в эфире видеоблога политолога Юрия Романенко заявил эксперт в области энергетики и ЖКХ Олег Попенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Соглашение с США о полезных ископаемых превратило Украину в сырьевой придаток, не имеющий никаких...

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«Я не вижу [в соглашении о полезных ископаемых] вообще никакого позитива. Потому что фактически мы становимся не просто колонией, мы становимся абсолютно зависимым государством с группой элементов сдерживания роста», – сказал эксперт.

«У нас в 2014 году на 30 лет подписан договор с МВФ, согласно которому мы ежегодно платим определенную сумму, но при этом в случае роста экономики более 3% эта сумма увеличивается. То есть у нас есть один элемент, четко сдерживающий рост. Мы практически ничего не сможем продавать, потому что будет установлен контроль над нашей экономикой.

И здесь мы понимаем, что фактически мы в заложники уходим. И это без роста. Потому что я не увидел в этом меморандуме, как он там называется, ни слова о создании инфраструктуры переработки. У нас ничего этого нет. Мы становимся сырьевым придатком, на основе чего мы не имеем вообще никакого развития», – добавил он.

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