«Вооружаемся Максимами»: в Киеве жалуются, что стало нечем воевать

Вадим Москаленко.  
13.02.2024 09:56
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


Пока насильно мобилизованные гибнут на фронте, в тылу множество «блатных» частей ВСУ пожинают всю выгоду от войны.

Об этом в эфире канала «Politeka» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Пока насильно мобилизованные гибнут на фронте, в тылу множество «блатных» частей ВСУ пожинают всю...

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«В основном все считают, что штабы раздуты, что в тылах сидит огромное количество войск. Это резонирует в войсках. Почему у нас такие огромные тылы? У нас некоторые политики сознаются, что 70% армии сидит в тылу. Это по некоторым причинам.

Есть блатные части, которые как были созданы в 2014 году, так ни разу не были на фронте. В таком политическом спецназе служат многие наши коллеги, которые умудряются в военной форме и на службе выдавать по десятку интервью в день», – сказал политолог.

Он пожаловался, что даже те части, которые есть, не имеют нормального вооружения.

«Часть этих частей заняты восстановлением границы, часть находятся на восстановлении, а ещё большая часть не укомплектована или не вооружена.

Формально люди есть – бригада, в который числится несколько тысяч человек. Но они вооружены «Максимами». Для них не хватает оружия, они небоеспособны», – добавил Бортник.

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