Вооружение Украины будет продолжаться, несмотря ни на что – Салливан

Константин Серпилин.  
11.07.2024 23:25
  (Мск) , Вашингтон
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


В течение 2025 года страны западного блока планируют передать Украине вооружения на сумму 40 миллиардов долларов.

Об этом в ходе выступления на саммите НАТО заявил советник по нацбезопасности США Джейк Салливан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В течение 2025 года страны западного блока планируют передать Украине вооружения на сумму 40...

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«Основой этого конфликта являются артиллерия и ПВО. И за последние несколько месяцев мы направили на Украину новые ресурсы, санкционированные Конгрессом.

Сотни тысяч патронов доставлены на линию фронта. Мы предоставили украинцам возможности дальних ударов, это ракеты «АТАКМС», которые они с успехом применяют по оккупированным Россией районам Украины, в том числе по Крыму», – сказал Салливан.

«И на этом саммите мы продолжили предпринимать серьёзные шаги. Во-первых, союзники обязались предоставить Украине помощь на сумму не менее 40 миллиардов евро в течение следующего года. Это техника, танки, артиллерия и ракеты. У Украины есть весь спектр возможностей, необходимых для эффективной войны и победы.

Также мы предоставим Украине пять стратегических систем ПВО, и ещё десятки тактических систем, которые особенно важны для защиты украинских войск на линии фронта. А стратегические системы помогут защитить энергетику. Мы также поставим сотни зенитных ракет нашего собственного производства на Украину в течение следующего года», – вещал он.

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