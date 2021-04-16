«Вооружения ВСУ против армии РФ – как сабли на авиацию» – Селиванов

16.04.2021, Луганск, Сергей Вредников

Новости Украины

Украинские нацисты надеются, что снова будут воевать с пятидесятилетними ополченцами, как в 2014 году, но на этот раз ВСУ столкнутся с российской армией – с авиацией и ракетами.

Об этом в эфире телеканала «Луганск 24» заявил бывший советник министра обороны Украины Алексей Селиванов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«ВСУ и разные нацики, включая «Азов», сейчас развлекаются, изготавливая разные ролики в Tik-Tok, в которых они поют песни и накладывают разную музыку на эти замечательные учения, которые провели украинцы возле Крыма, где они выкатили «Рапиры» и показали, что они будут стрелять по российским оккупантам.

Но в случае чего – в атаку пойдут не пятидесятилетние ополченцы, как это было в Донбассе в 2014 году, и вообще, в атаку никто не пойдёт, потому что в Крыму находится, кроме различного ракетного вооружения, ещё и масса российской авиации, достаточно новой и хорошо подготовленной», – заявил он.

«Кто летом бывает в Крыму, тот видит, как часто учатся летать российские самолёты, и это только в Крыму. Поэтому эффективность показанных украинцами советских танков и показанных советских пушек «Рапира» будет равняться эффективности сабель, которые показали харьковские нацисты в своём ролике», – подытожил Селиванов.