«Вооруженное сопротивление мобилизации»: СБУ задержала известного украинского журналиста

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СБУ задержала известного украинского журналиста Жана Новосельцева. Перед этим в его квартире был проведен обыск. Информация об этом появилась во львовском интернет-издании Zaxid.Net, а позже ее подтвердили в пресс-службе СБУ.

По данным издания, дело Новосельцева квалифицировано по статье о препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины. Ордер на обыск выдал Соломенский районный суд Киева.

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В СБУ Новосельцева назвали «известным провокатором». Якобы он и его неназванные сообщники «призывали к вооруженному сопротивлению мобилизации».

За несколько дней жо этого СБУ отрапортовала, что «в результате превентивных мероприятий в Киевской, Одесской, Харьковской и Закарпатской областях обезврежена группа, которая работала над срывом мобилизации и «сливом» данных украинских военных».

По данным СБУ, одним из организаторов группы как раз и был Новосельцев – бывший ведущий популярных украинских телепроектов, «а теперь известный блогер, который распространяет прокремлевские нарративы».

«Задержанный привлек еще семерых сообщников к информационно-подрывной деятельности в пользу России. Среди них псевдоэксперты, администраторы интернет-сообществ, специалисты по видеомонтажу», – говорится в сообщении «Избушки».

По версии следствия, обвиняемые якобы призывали к вооруженному сопротивлению сотрудникам ТЦК и правоохранительных органов, а также распространяли фейки об украинских военных.

«Для массового «разгона» провокационного контента задержанные создали собственную сеть каналов и страниц в YouTube, Telegram и Facebook с общей аудиторией более 600 тыс. пользователей. На них обвиняемые транслировали и публиковали посты с видеороликами, в которых инструктировали о применении силы для уклонения от призыва на военную службу. Также они создали сайт, на котором «сливали» персональные данные украинских военных, в первую очередь представителей ТСС и правоохранителей. Чтобы скрыть подрывную деятельность, члены группы выдавали себя за журналистов, используя удостоверения незарегистрированных изданий. Обвиняемые координировали свои действия через анонимный чат в мессенджере», – утверждают в СБУ.

Пока что сообщается о задержании лишь двоих из семерых, попавших на мушку СБУ – сам блогер Новосельцев и его неназванный коллега, именуемый охранкой «псевдоэкспертом». Обоим грозит до 8 лет украинской тюрьмы.

По данным Zaxid.Net, YouTube удалил канал Новосельцева, у которого было более 100 тысяч подписчиков. После этого он начал выкладывать ролики на видеохостинге Rumble, который не блокирует страницы российских медийщиков. Также Новосельцев ведет телеграм-канал с почти 31 000 подписчиков, в котором критикует работу ТКЦ и говорит об их произволе.

Жан Новосельцев – бывший ведущий программы «Деньги» на канале «1+1». Разрыв с «Плюсами» произошел в мае 2014-го по причине обиды руководства канала на Новосельцева за «дискредитацию активистов Майдана». Тогдашний глава МВД Украины Аваков называл Новосельцева «участником сети по медийной дискредитации Майдана», однако проиграл Новосельцеву в суде по делу о клевете.

В дальнейщие годы Новосельцев был одним из учредителей ряда известных интернет-проектов. В частности, «17 канала», в эфирах которого выступали Руслан Коцаба и Татьяна Монтян, а командир ополченцев из Алчевска Алексей Мозговой напрямую общался с украинскими военными из ВСУ.

Уже при Зеленском Новосельцев баллотировался в Верховную Раду по одному из округов на Киевщине, но проиграл.