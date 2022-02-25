Вооруженные силы Албании готовы всесторонне поддерживать косовских боевиков

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Так называемый «командующий Силами безопасности Косово» (FSK) Башким Яшари посетил с визитом Албанию, где был принят начштаба ВС страны, генерал-майором Байрамом Бегаем.

Об этом сообщает EkonomiaOnline, передает корреспондент «ПолиНавигатора».

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«Командующий» FSK (Forca e Sigurisë së Kosovës), племянник бандита и террориста, ликвидированного МВД Союзной Югославии – Адема Яшари, «генерал-лейтенант» Башким Джашари встретился с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Албании генерал-майором Байрамом Бегаем, с которым обсудил «углубление сотрудничества и влияние текущей ситуации в Украине на регион».

До этого Яшари встретился с заместителем министра обороны Далендише Бичи, обсудив общие вопросы по углублению двустороннего сотрудничества по индивидуальной подготовке косовских боевиков, коллективному обучению и другим мероприятиям. Также обсуждались общая геополитическая ситуация и потенциальное влияние ситуации на Украине на регион.

Яшари также посетил командование сухопутных войск Вооруженных сил Албании, где его принял командующий Арбен Кинджи, который ознакомил его с миссией, организацией, структурой и уровнем готовности оперативного командования Сухопутных войск.

Командир косовских боевиков выразил уверенность в том, что отменное сотрудничество между сухопутными войсками двух «стран» в будущем будет углубляться еще больше.