Вооруженный мужчина в форме НАТО с флагом Украины устроил провокацию в центре Ялты

02.12.2020, Ялта, Максим Карпенко

Мужчина в форме военнослужащего НАТО и с нашивкой в виде украинского флага на плече устроил провокацию в расположенном на набережной Ялты ресторане «Чайка».

К провокатору подошли люди в штатском и потребовали предъявить документы. После отказа они вызвали наряд полиции.

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Происходящее тут же принялась снимать спутница мужчины с украинской нашивкой, уверяя, что они просто едят, а полиция не имеет никаких поводов предъявлять претензии, поскольку украинская символика не запрещена, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Провокаторы отказывались предъявлять документы полиции, ссылаясь на то, что просьба наряда является необоснованной. В какое-то время во время словесной перепалки человек в гражданском заметил у посетителя оружие и потребовал показать разрешение. Только после этого любитель Украины был вынужден предъявить документы.

В комментарии под видео пользователи отметили, что полицейские лояльно отнеслись к провокаторам. Остается только догадываться, что произошло бы при аналогичных обстоятельствах, например, в соседней Украине при появлении человека в военной форме с символикой России.