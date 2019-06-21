Вооруженный стамеской депутат-атошник напал на полицейскую

21.06.2019, Киев, Ольга Козаченко

В Херсонской области местный депутат напал на представителя полиции и попытался завладеть табельным оружием.

Об этом сообщает сетевое издание «Типичный Херсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отмечается, что в Белозерское отделение полиции пришел мужчина, сказав, что хочет написать заявление о совершении преступления. Заявителя в дежурную часть вышла провести сотрудница сектора патрульной полиции.

«Но едва она приблизилась к посетителю, как тот схватил 21-летнюю девушку за шею, приставил к ней какой-то металлический предмет (патрульной показалось, что это заточка, но оказалось – стамеска), и потребовал отдать ему табельный пистолет. Неизвестно, чем нападение бы закончилось, однако эту сцену увидели оперативники. Они скрутили нападавшего», – пишут журналисты.

Как выяснилось, нападение совершил депутат поселкового совета Белозерки и участник так называемой АТО, которому теперь грозит ответственность по статье 345 УК (угроза или насилие по отношению к работнику правоохранительного органа с целью захвата оружия). А это – до трех лет лишения свободы, как минимум.

«Впрочем, выходкой эксцентричного депутата в Белозерке не удивлены. Он и прежде успел неоднократно «отметиться» в разнообразных потасовках и дебошах под видом «защиты справедливости», – уточняет издание.