Вооружены и очень опасны: Украина получила от Штатов противотанковых систем больше, чем в мире танков

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Новости Украины

США и их партнеры по НАТО предоставили Украине почти 97 000 противотанковых систем – больше, чем всех танков в мире.

Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли на брифинге по итогам третьей встречи в формате «Рамштайн».

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«Соединенные Штаты предоставили более 6500 «Джавелинов», 20 000 других противотанковых систем. Международное сообщество в совокупности предоставило почти 97 000 противотанковых систем – больше противотанковых систем, чем танков в мире. США также предоставили более 15 000 “Стингеров”, более 700 тактических противотанковых систем, 20 Ми17, тысячи единиц стрелкового оружия и сотни тысяч боеприпасов», – сообщил генерал.

Также он отметил, что скорость, с которой НАТО поставляет военную технику для обеспечения безопасности Украины, не поддается сравнению. Многое из запрошенного предоставляется в течении менее чем недели.

Ранее США передали Украине военную помощь на 4.6 млрд долларов, среди нее: 26 500 ПТРК Javelin, 1400 зенитных систем Stinger, 108 гаубиц, 50 млн снарядов, сотни бронеавтомобилей и вертолеты.