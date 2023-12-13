«Вооружим лучше всех» – президент Финляндии взялся успокаивать Зеленского после американского провала

Анатолий Лапин.  
13.12.2023 18:31
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Финляндия


Финляндия увеличила производство боеприпасов и снабжает ими Украину.

Об этом в рамках саммита стран Северной Европы заявил президент Украины Владимир Зеленский, который после неудачной поездки в США отправился с не анонсированным визитом в Норвегию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Финляндия увеличила производство боеприпасов и снабжает ими Украину. Об этом в рамках саммита стран...

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Там Зеленский поблагодарил президента Финляндии Саули Ниинистё за передачу артиллерийских снарядов и прочую поддержку.

«Президент Финляндии, благодарю вас за 21-й пакет помощи в обороне и безопасности для наших военных. Также за производство артиллерийских боеприпасов в Финляндии. Это критически важно не только для нашей свободы, но и для других государств Европы, которые имеют совместную границу с Россией и которые понимают, в чем состоит угроза», – заявил Зеленский.

На это Ниинистё уточнил, что таких пакетов было не 21, а 27, и пообещал дальше вооружать Киев:

«Финляндия внесла свою лепту. Почти 28-й пакет будем предоставлять, и он состоит из вооружения. Мы должны серьезно относиться к промышленному производству вооружения, и Финляндия сейчас это делает лучше всех. Мы в два раза увеличиваем производство нашего вооружения, чтобы мы были более готовы в будущем».

Напомним, что в ходе визита в США Зеленский, как отмечают аналитики, не смог добиться выделения помощи Украине в размере 61 миллиарда – ему пришлось довольствоваться лишь 200 млн долларов.

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