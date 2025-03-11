«Вооружим украинскую армию на 15 лет вперёд!» – министр обороны Франции

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Франция не согласна на демилитаризацию украинской армии, потому что хочет использовать её в дальнейших войнах.

Об этом на Парижском форуме по обороне и стратегии заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам нужно также подумать о том, какой должна быть украинская армия в будущем. И исходить из принципа, что первой из гарантий безопасности остается украинская армия, что мы откажемся от любой формы демилитаризации Украины», – сказал Лекорню.

Он подчеркнул, что интеграция украинской армии в европейскую военную структуру должна продолжаться.