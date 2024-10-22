«Вопиющая в пустыне». Депутат Европарламента потребовала прекратить войну

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Европейские политики должны прекратить поддерживать войну против России, и заняться проблемами собственных граждан. Об этом на заседании Европарламента заявила австрийский политик Петра Штегер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Война должна, наконец, прекратиться. И этой фразой я обращаюсь не только к европейским гражданам, но и к украинцам, десятки тысяч которых погибли с начала этой войны. С этой стратегий эскалации, со всё большим количеством оружия, санкциями, и миллиардными выплатами, наконец, должно быть покончено. Если вы будете продолжать в том же духе, вы направите Европу прямо к войне», – сказала Штегер.

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«Я всегда задаюсь вопросом – что стало с предполагаемым мирным проектом ЕС? А как насчёт интересов европейских граждан и солидарности с собственным народом? Уже более двух лет вы безоговорочно поддерживаете Украину. Ни одной мирной инициативы. Вчерашние борцы за мир стали сегодняшними борцами за войну. И новый кредит является следующим шагом в постоянно усиливающейся эскалации. К чему это приведёт? Думать, что война быстро закончится, если вы будете производить всё больше оружия и поставлять деньги – глупо и безответственно. Если ЕС окончательно не изменит свою стратегию, будут только проигравшие. На поле боя не будет решения. Сейчас требуется мужество для дипломатии, для переговоров, и мужество для мира, а не всё новые и новые миллиардные пакеты», – распиналась депутат перед пустым залом.