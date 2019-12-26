«Вопиющее неуважение к Украине»: посольство США осудило запуск поездов по Крымскому мосту

26.12.2019, Киев, Семен Дорошенко

Посольство США в Киеве осудило открытие железнодорожного сообщения между материковой Россией и Крымом через Керченский пролив, передает корреспондент ПолитНавигатора.

С таким заявлением дипломатическая миссия США выступила в четверг, 26 декабря.

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“Мы присоединяемся к украинским и другим европейским партнерам в осуждении запуска Россией железнодорожного сообщения между Россией и Крымом. Этот шаг со стороны России демонстрирует вопиющее неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины”, – говорится в заявлении посольства в Twitter.

Ранее в ЕС назвали открытие железнодорожного сообщения между Россией и Крымом “еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины”. В свою очередь, Украина возбудила дело за проезд российского поезда по Крымскому мосту.

Напомним, 23 декабря президент РФ Владимир Путин прибыл в Крым и запустил движение по мосту: по железной дороге через Крымский мост он отправился на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань.