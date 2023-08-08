Вопиющие случаи с ветеранами СВО в тылу

СВО уже идет полтора года. Как ни прискорбно, но война не бывает без потерь. Есть и убитые, и раненые. А, с учетом интенсивности полномасштабного военного конфликта, как бы его стыдливо не называли спецоперацией, и двухсотых, и трехсотых значительно больше, чем за все время войны в Афганистане – да и во всех локальных конфликтах, после нее.

Ветераны войны всегда нуждались в чутком отношении к ним власти и общества. Однако, фраза советских и постсоветских чиновников в адрес афганцев «Мы вас туда не посылали!» стала притчей во языцех и образцом чиновничьего бездушия. К сожалению, я испытал это на своей шкуре. Например, до настоящего времени не обеспечен жилой площадью от государства. Ну, да речь не обо мне, а том, с чем сталкиваются люди, которые в трудное для страны время, не считаясь ни с чем, двинули в военкомат для заключения контракта и отправки на войну. Вернувшись же, вместо обещанных льгот и выплат, зачастую их ждет бюрократическое бездушие.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

В частности, вот один из таких случаев. Ветеран Шамиль Мазгаров рассказал о беседе с военкомом.

«Мы с ним начали разговаривать, и он говорит, мол, вам таких бумажек штук 20 наклепали, и что? Говорил: «мы вас от Тюменской области только посадили на самолет, а куда вы прибыли и, что делали, мы не знаем».

Тогда товарищи порекомендовали ему обратиться в службу социальной защиты и заодно подать документы на получение губернаторских выплат, которые положены контрактникам. Но и здесь возникли бюрократические проблемы.

«Нам сказали, что мы контракт заключали с Ростовом, а, значит, выплат не получим. А мы же не знали, как и что нужно, мы же не за деньгами шли. Нам тут сказали, что позже контракт заключим, мы и согласились. Вот такое отношение к нам», – рассказал Шамиль журналистам.

Федеральные СМИ «из каждого утюга» вещают, как народ с радостью встречает своих защитников. Как мы все их любим. Да, народ отдает последнее, собирает и по сей день гуманитарку для армии, покупает необходимую технику, которой почему-то войсках нет. Да вот беда. Это только часть народа.

Справедливости ради надо сказать, что примеры свинского отношения к ветеранам и инвалидам войны демонстрируют не только некоторые чинуши, но и представители бизнеса. Так, например, один из ветеранов рассказал, что после больницы должен был остаться в Москве на одну ночь и решил заселиться с женой в хостел, прежде чем отправиться в родной Невинномысск. Однако московский хостел, несмотря на стопроцентную предоплату, отказался принять военнослужащего на костылях после операции. И хамским образом со скандалом выставили Алексея Рожкова вместе с женой.

Администратор потребовала от охранника: «Выведи этих дебилов!».

Однако, охранник, увидев удостоверение инвалида, отказался применить силу.

Кстати, по собственному опыту помню, что во времена СССР ветераны боевых действий обслуживались вне очереди, и эта корочка при заселении в гостиницу, где перед окошком администратора красовалась табличка «Свободных мест нет», оказывала магическое действие на администратора, и свободные номера находились. Здесь же причина не в отсутствии свободных номеров, а свинском отношении персонала к человеку, пожертвовавшему своим здоровьем для защиты нас с вами.

Сдается мне что, где-то что-то мы не так делаем. На словах мы любим и ценим наших защитников, а вот на деле… На деле, даже существующий закон от 28.04.2023 года №148 о внесении изменений в Федеральный закон «О ветеранах» не исполняется должным образом.

А вот нашумевший случай, когда мигрант из Таджикистана убил нашего парня, вернувшегося с войны. 22 июля в городке Юрюзань Челябинской области в баре Антон Чашкин в своей компании говорил о необходимости освободить Украину от нацистов. За соседним столом сидели и выпивали Ашурмахмад Кароматулло вместе с дядей и двоюродным братом – разнорабочие одной из строек, прибывшие в Россию из Средней Азии поднимать нашу экономику. Прислушавшись к тому, что говорил Чашкин, Ашурмахмад заявил, мол, никакие вы, русские, не освободители, а самые настоящие агрессоры.

Выяснить, кто есть кто, решили на улице, но на лестнице, «настоящий мужчина» Кароматулло ударил сзади Чашкина по голове, из-за чего тот кубарем скатился вниз и ударился затылком.

Гастарбайтеры растворились, а Антона доставили в на скорой в больницу. Однако там в госпитализации отказали из-за запаха алкоголя. Антон Чашкин, получивший гематомы мозга и перелом черепа, спустя пять дней, скончался.

Региональный Следком возбудил уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», и лишь после вмешательства Бастрыкина переквалифицировали на более тяжкую статью. Считаю, что убийство по идейным соображениям защитника нашего Отечества должно квалифицироваться как теракт.

И вот буквально на днях – новое событие, просто не укладывающееся в голове. Не верится, что это сделали русские парни!

Пьяная компания в кафе сначала пристала к двум участникам СВО – инвалидам боевых действий, которые оба лишились ног на войне. Конфликт не закончился, даже когда парни попытались уехать – авто ветеранов догнали, протаранили машину, а затем подвергли избиению, сорвав награды.

Конфликт произошел на почве неприязни молодчиков к СВО. Двое избивали инвалида ногами, а ещё шесть человек, среди которых были две девушки, их подбадривали. Защитить товарища пытался другой одноногий участник СВО, но силы были не равны.

Поначалу органы полиции эту историю пытались замять. Мол, пьяная потасовка. Парни пытались выпендриться перед своими девками. Лишь когда история получила широкую огласку, и в дело вмешались представители Госдумы, дело стало принимать должный оборот.

Причина вялой первоначальной реакции – в близких отношениях с силовиками отца одного из этих моральных уродов.

Сейчас вся «разудалая компания» отморозков установлена. Очень любопытно, откуда в Забайкалье, а не в разжиревших столицах взялись такие мерзавцы? Что за девицы подбадривали их и веселились по поводу унижения героев, отдавших свое здоровье для защиты России и, в частности, этих ублюдков? Как выяснилось, одна из них некая Виктория, а вторая – учительница музыкальной школы Анастасия Ч. Очень хочется надеяться, что она больше работать в сфере образования и воспитания детей не будет.

Лучше всего определить ее и подругу санитаркой в госпиталь парашу за раненными выносить. Да и других весельчаков, которые якобы не били, а только смотрели, неплохо было бы отправить за ленточку. Может, что в голове и поменялось бы.

И, опять же, очевидно, что эти действия должны квалифицироваться, как террористический акт, совершенный группой лиц. Никакие извинения здесь не должны играть значения.

Ну и наконец. Мое мнение, что мало создавать Фонды поддержки участников специальной военной операции, хоть это дело и нужное. Нужна серьезная работа с населением и прежде всего с молодежью. Уверен, что свою позицию эти негодяи до ЧП и не скрывали.