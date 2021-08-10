Вопреки давлению Запада Греция не намерена признавать Косово

10.08.2021, Белград, Алексей Топоров

В ходе встречи с главой МВД Сербии Александром Вулиным премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что Афины не изменят своей позиции по Косово.

Об этом сообщает РТС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Греция не признает Косово, Греция останется на позициях международного права и будет твердо поддерживать Республику Сербия, – прокомментировал Вулин встречу с Мицотакисом. – Я благодарен премьеру Мицотакису за такое отношение и признателен за то, что политика Греции будет продолжаться в направлении наилучших из всех возможных отношений с Сербией».

Вулин, который в 2017-ом году был главой сербской части Смешанного комитета с Греческой Республикой, отметил, что помощь при тушении пожаров в виде вертолетов МВД Сербии, которые президент Республики Сербия Александр Вучич направил от имени сербского народа братскому греческому народу, вызвала огромную и искреннюю благодарность Афин.

«Здесь ценится помощь Сербии, и премьер-министр Мицотакис еще раз выразил свою огромную благодарность от имени греческого народа и греческого правительства, но он также сказал, что там всегда ждут помощь от сербов, потому что всегда ожидают ее от тех, кто им наиболее близок, с кем они разделяют не только религию и географическое пространство, но и одни и те же ценности», – отметил глава МВД Сербии.

Также Мицотакис выразил желание нанести официальный визит в Сербию ближайшей зимой.