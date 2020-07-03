Вопреки Дуде польская молодежь настроена на диалог с Россией

03.07.2020

Соцопросы показывают, что в первом туре на выборах президента Польши зафиксирована боевая ничья. У Польши остаётся 10 дней, что бы принять окончательное решение.

О политической ситуации в Польше накануне выборов президента, и немножко об украинских гастрбайтерах, которые вновь приступили к полевым работам во славу польского сельского хозяйства, обозревателю ПолитНавигатора Валентину Филиппову рассказал польский политолог Матеуш Пискорский.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Валентин Филиппов: В нашей импровизированной студии с дальнего крайнего севера далёкой солнечной Польши Матеуш Пискорский.

Здравствуй, Матеуш. Мы рады тебя видеть.

Матеуш Пискорский: Здравствуй. Я тоже рад. Сегодня солнца в Польше нет. Так что я сразу говорю, что вот у нас на небе тучи. И политическая атмосфера и погодные условия не такие уж солнечные.

Валентин Филиппов: Нам известно, что в Польше сейчас проходят выборы. И не просто выборы, а выборы президента. Уже был первый тур, будет второй тур. Мы знаем, что избиратели в Польше разделились практически поровну, что прежний президент, как говорят, давит на традиционные ценности. Означает ли, что его оппонента поддерживают представители ЛГБТ-сообщества?

Матеуш Пискорский: Необязательно. Во-первых, надо учитывать то, кем является президент в польской системе. Президент вообще к вопросам личной жизни, ЛГБТ-сообществам и всему прочему не имеет отношения. Президент у нас, не то, что президент Российской Федерации или, допустим, во Франции, в США. Президент у нас, как бы, имеет обязанности, связанные с представительскими обязанностями вне пределов страны. Это значит, что у него есть немножко компетенций, связанных с внешней политикой, а ноль компетенций, связанных с внутренней политикой, в том числе, и с культурными мировоззренческими вопросами, про которые ты сказал.

Валентин Филиппов: Ну, подожди. Президент имеет право ветировать законы.

Матеуш Пискорский: Да, но никто не собирается на данный момент вообще в Польше вносить никаких изменений в те законы, которые связаны с ЛГБТ, с абортами и всё прочее. Был создан ещё в 90-е определённый компромисс по этому поводу между основными политическими игроками. Все понимают, что это крайне невыгодно с точки зрения их собственного пиара. И я не знаю, возможно, только, если бы вашингтонские кураторы повлияли на польское руководство и сказали, всё, вам надо легализовать однополые браки, тогда да, было бы принято такое решение. Но такое решение по собственному политическому желанию, по собственной инициативе принято не будет.

Так что, на самом деле, с чем мы имеем дело во время избирательной кампании, которая продолжается? Ждём второго тура. Второй тур пройдёт только 12 июля.

На самом деле, они пытаются создать искусственную повестку. Можно даже сказать, что создавать искусственные эмоции вокруг тех вопросов, которые вообще не имеют существенного влияния на польскую политику, как ЛГБТ-сообщества, как мигранты и всё прочее. Этих проблем у нас нет на данный момент. Никто не выступает за легализацию однополых браков и всё прочее. Мы должны рассматривать эти выборы, как выборы между двумя программами, концепциями внешней политики Польши.

Действующий президент, мы точно уже знаем, что его можно рассматривать, как представителя политического влияния Вашингтона в Польше, а его конкурент – нынешний мэр Варшавы – его можно воспринимать, скорей, как представителя европейских, брюссельских, даже немецко-берлинских политических элит. Вот в этом основная разница между двумя кандидатами.

Ведь, неслучайно действующий президент Анжей Дуда буквально три дня до выборов восхищал Вашингтон, неслучайно он получил поддержку Дональда Трампа.

Вы не заметили, сколько мы говорим про вмешательство в выборы США других стран, а в данном конкретном случае американский президент буквально за несколько дней до выборов вмешивался в избирательный процесс Польши.

Валентин Филиппов: Слушай, может быть, наоборот, он ездил от имени Польши оказать поддержку президенту США, США сейчас ослабли, Дональд Трамп ослаб, ему нужна поддержка таких мощных союзников, как Польша, как Венгрия, извини, как Германия.

Матеуш Пискорский: А, знаешь, не исключено, потому что они, всё-таки, заключили договоры, контракты на 15 миллиардов американских долларов, естественно связанных с закупками американского оружия. Так что – да. Дональд Трамп, как опытный торговец, естественно, не бесплатно, сказал, что он поддерживает нынешнего главу польского государства. Они заключили контракты, вот эта цена, плюс ещё предложение польской стороны по поводу размещения дополнительных американских баз на нашей территории. Это тоже цена поддержки. Насколько эта поддержка помогла Анжею Дуде, нынешнему президенту, я боюсь, мне сложно сказать, насколько это вообще повлияло на его рейтинг. Но, тем не менее, это очередное доказательство того, что он представляет здесь интересы Вашингтона.

Валентин Филиппов: Но, я так понимаю, что в связи с кризисом в Вашингтоне сейчас поддержка других мировых центров силы начинает иметь большее значение. То, что 50 на 50 делится польское общество, польский избиратель, это не означает ли, что в Польше назрело желание больше сотрудничать со своими непосредственными соседями, нежели с заокеанскими друзьями?

Матеуш Пискорский: Безусловно, да. Рафал Тшасковский, оппонент нынешнего президента, в своей предвыборной программе, естественно, потому что он тоже политкорректный, на самом деле, поэтому он начинает с того, что критикует Россию.

Валентин Филиппов: Не, не, не. Ну, это Россию… Это вместо «здрасьте».

Матеуш Пискорский: Ну, естественно, за украинское направление российской политики. Но, после этого он призывает к возобновлению диалога Польши с Россией. Так что, несмотря на критику, он откровенно выступает за такой диалог. Да, это существенная разница, потому что нынешний президент, нынешнее руководство, вообще, не допускает даже мысли про любой диалог с Москвой.

Безусловно, второе отличие – это то, что нынешнее руководство, в том числе нынешний президент, настроены, я бы сказал, чуть ли не вражески к Германии. Так как его основной оппонент Тшасковский откровенно говорит о том, что Германия является самым значительным партнёром Польши во внешней политике, в экономических вопросах.

Вот смотри, с точки зрения польско-российских отношений, я предполагаю, что победа Рафала Тшасковского во втором туре выборов приведёт к возобновлению, как минимум, технического диалога между Варшавой и Москвой. Потому что Тшасковскому просто скажут его политические друзья в Берлине, что хватит этой войны, создания дополнительных проблем с точки зрения Евросоюза, и что нужно всё-таки начать предметный диалог с Москвой.

Выбор Тшасковского, может быть, стал отражением определённых перемен общественного мнения в Польше, потому что буквально несколько недель назад, несколько недель до выборов были обнародованы результаты разных соцопросов, в том числе и соцопросов по вопросу польско-российских отношений. Получается, что подавляющее большинство молодых людей, в самой молодой возрастной группе до 25 лет, выступает однозначно за возобновление польско-российского диалога.

Вот этот фактор, внутренний фактор тоже надо учитывать. Если ты потом посмотришь и сравнишь результаты соцопросов с результатами поддержки разных кандидатов во втором туре президентских выборов, то практически всё совпадает. Молодые плюс жители больших городов проголосовали за Тшасковского, пожилые, пенсионного возраста, глубинка проголосовали за действующего президента. Плюс ещё там есть географические тонкости.

Например, в трёх из шестнадцати регионов Польши победил уже в первом туре Тшасковский. Это как раз северо-запад Польши, в котором я сейчас нахожусь. Тоже, как бы другой подход к вопросам, в том числе и внешней политики, в силу того, что это приграничные регионы с Германией. Так что и отношение к Германии другое, люди просто знают Германию.

Валентин Филиппов: У меня такой вопрос. Вот ты говоришь, что критикуют Россию за Украину. Я думаю, что, наверное, заслужено, потому что у меня тоже очень много претензий к России по поводу её беззубой агрессии в сторону Украины. Скажи, пожалуйста, сейчас вот Венгрия, например, оказывает Украине посильную помощь. Там сейчас наводнения. И даже какое-то воинское подразделение принято решение ввести на территорию Украины, чтобы не допустить вырубки лесов, чтобы защитить население от возможных последствий стихии.

Польша не рассматривает ли возможность каким-либо образом защитить какую-то часть Украины и от экономических бед, и от природных бед, и от возможной агрессии России в районе западной Украины? Там, наверное, практически польские братья живут же. Не обговаривается ли это?

Матеуш Пискорский: Польское руководство уже несколько лет защищает Украину в том виде, что импортирует украинских граждан. Вот это поддержка и защита Украины.

Валентин Филиппов: Да, это само собой. А, кстати, вот не боится ли Польша, что потом им предъявят претензии, что украинских рабов использовали, и что теперь извиняться надо, ноги целовать? Украинцы это любят. Не?

Матеуш Пискорский: Это не исключено. На самом деле, смотри, в силу грядущего экономического кризиса, я вот лично не знаю, как поляки будут через несколько месяцев, учитывая то, что у нас безработица по разным прогнозам достигнет 10%, как они будут относиться к украинским гастарбайтерам. Вообще, сложно сказать, что будет.

Валентин Филиппов: А на сегодняшний день открыли уже границу?

Матеуш Пискорский: У нас же время сезонных работ в сельскохозяйственной отрасли, так что были организованы перевозки украинских гастарбайтеров. Сначала это всё происходило через территорию Словакии, потому что словаки согласились предоставить такую возможность. А сейчас уже напрямую. Насколько мне известно, на украинской стороне выстраиваются очереди на границе с Польшей. Так что да, украинцы возвращаются.

Многие так и не вернулись, кстати, во время этого локдауна, потому что, мы ведь понимаем, что украинские дипломатические службы и консульства вообще отказали в любой помощи и поддержке тех, кто остались здесь без работы, кстати, потому что был локдаун. Не имея никаких средств к существованию, они остались здесь, никто их не эвакуировал на Украину. Так что это очередное доказательство того, как украинское государство заботится о своих гражданах.

Валентин Филиппов: Хорошо. Что всё-таки зависит от результатов выборов в Польше? Вот завтра, например, сменился Дуда на этого нового, молодого мэра Варшавы. Что-то ключевым образом изменится?

Матеуш Пискорский: Основные решения в польской политической системе принимаются на уровне парламентского большинства и правительства. Так что правительство по любому останется у партии “Право и справедливость”, нынешней правящей партии. Ну, единственное, что может как-то усложнить принятие некоторых решений, которые планировались ранее принять.

С чем это связано? Во внешней политике это связано с тем, что всё-таки, в Польше появится новый вектор и стремление к хоть минимальному диалогу с нашими соседями в случае победы Тшасковского, не можем исключать. Хотя это все будет, конечно же, саботироваться правительством. Поэтому тогда у нас возникнет очередной кризис, связанный с тем, что польская конституция, польский основной закон не определяет чётко полномочия президента и правительства в области внешней политики. Поэтому, мы можем ожидать разных конфликтов, противоречий между двумя центрами.

С другой стороны, во внутренней политике, я думаю, что никто не должен сомневаться, что “Право и справедливость”, единственная на сегодняшний день партия, которая открыто, напрямую пытается создавать определённые структуры и практики авторитарного государства.

На самом деле, то, что касается общепринятых стандартов свободы слова, демократии и всего прочего, безусловно, в случае победы на президентских выборах Тшасковского, мы можем ожидать, что он будет хоть как-то блокировать некоторые из этих планов, стремлений строить основы авторитарного государства, которые есть у правящей партии.

В целом, я лично полагаю, что и в плане внешней политики, и в плане внутренней политики, всё немножко может измениться к лучшему в случае победы Тшасковского, хотя не так уж много, как многие считают. Просто я понимаю, что многие судят, например, россияне, что выборы президента – это вообще основное событие, имея в виду то, что позиция президента Российской Федерации совершенно другая, чем позиция президента Польши.

Валентин Филиппов: Я понимаю. Но, всё-таки, любые результаты выборов – это же социологический опрос, по-своему. То есть если пойдёт тенденция в эту сторону, то будем надеяться, что на парламентских выборах, ещё на каких-то выборах тоже будут побеждать люди с подобной идеологией, с подобными устремлениями, а там, того глядишь…. Нам же не надо, чтобы всё поменялось в мире в одну секунду.

Матеуш Пискорский: Ну, да. Это процесс. Я согласен, что это процесс, тем более не исключено, что в случае победы Тшасковского на выборах президента, у нас через какое-то время объявят и досрочные парламентские выборы. И такой вариант не исключён. Тем более этот день 12 июля довольно важный, довольно значительный с точки зрения дальнейшего развития политической обстановки в Польше. И, в том числе, в отношении наших польско-российских отношений.

Валентин Филиппов: Хорошо. Огромное спасибо. Чуть-чуть завесу нам приоткрыли. Мы ещё до 12 числа свяжемся, поинтересуемся, что там у вас.

Матеуш Пискорский: Конечно, избирательная компания будет точно интересной.