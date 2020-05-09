Вопреки карантинам и запретам киевляне массово празднуют День Победы

09.05.2020, Киев, Игорь Петров

Несмотря на карантин и запрет на проведение массовых мероприятий, киевляне идут возлагать цветы к памятнику Вечной Славы на могиле Неизвестного солдата.

Об этом с места событий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Парк Вечной Славы в Киеве и прилегающие улицы закрыты полицейскими кордонами, власти стремятся не допустить скоплений людей, поэтому попасть к памятнику Вечной Славы можно только отстояв очередь.

Общественный транспорт в Киеве все еще не работает, поэтому добраться в центр города могут далеко не все желающие. Некоторые приезжают на велосипедах, большинство – на автомобилях, которые оставляют на близлежащих улицах. Дорожки в парке периодически дезинфицируют.

Некоторые люди в очереди включают на смартфонах песни, посвященные Дню победы, и поют вместе со своими соседями. Возложение цветов у Вечного огня проходит без инцидентов, полиция следит за порядком.

Впервые за много лет у памятника нет самых знаменитых участниц шествия на День Победы – «сестер Жукова» Марии и Галины, которых каждый год можно было видеть здесь с большим портретом Жукова. По словам людей, сестры еще живы, но не смогли приехать.

Акция «Бессмертный полк» также не проходит, хотя некоторые люди несут портреты своих родственников, воевавших в Великую отечественную.

Цветы также возлагают к памятнику генералу Николаю Ватутину, который командовал Первым украинским фронтом во время освобождения Киева в 1943 году.

Проход к памятнику свободный и возле него нет большого скопления людей, как у парка Вечной Славы.