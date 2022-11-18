Вопреки обещаниям продлившей зерновую сделку России не дали возобновить прокачку аммиака

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Новости Украины

Неясной остается ситуация с возобновлением поставок российского аммиака по трубопроводу Тольятти — Одесса.

Так, ранее издание Financial Times сообщило, что западные страны готовы предоставить России гарантии безопасности для возобновления взамен на продление так называемой черноморской зерновой инициативы, предусматривает выход из украинских портов торговых судов.

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Кроме того, в комментарии МИД РФ о продлении зерновой сделки было сказано, что после российских «многократных напоминаний стали предприниматься усилия по разблокированию задержанных в портах ЕС около 300 тыс. тонн российских удобрений, которые Россия безвозмездно передает нуждающимся развивающимся странам».

Правда, буквально вчера агентство Reuters проинформировало, экспорт российского аммиака по трубопроводу не согласован, что подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, Киев согласится на транзит аммиака, если решит «все гуманитарные аспекты обмена» всех пленных украинских солдат на всех российских.

Российская газета «Коммерсант», ссылаясь на свои источники в отрасли, указывает, что последняя редакция зерновой сделки не включает пункт о возобновлении прокачки через порт Одессы. И это несмотря на то, что замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин говорил:

«Беспрепятственные поставки удобрений и сырья для их производства, включая аммиак, прописаны в обеих стамбульских договоренностях от 22 июля. Такие поставки, безусловно, являются важным элементом обеспечения глобальной продовольственной безопасности. Таким образом, документальная основа для вывоза аммиака, в том числе через Черное море, имеется. В частности, это касается аммиакопровода Тольятти—Одесса».

Кроме того, источники не подтверждают информацию о снятии ареста с находящихся в европейских портах 300 тысяч тонн российских удобрений, основной объем которых принадлежит «Уралхиму».

По данным издания, на настоящий момент принадлежащая России химическая продукция разблокирована только в Бельгии, в то время как прибалтийские страны выступают резко против освобождения удобрений.

По словам Вершинина, с марта по сентябрь «российские поставки удобрений на мировые рынки сократились на 38% по сравнению с прошлым годом, а страны-импортеры недополучили 8 млн тонн продукции, которой достаточно для производства 25 млн тонн продовольствия, чтобы накормить 105 млн человек».

Ранее по аммиакопроводу Тольятти—Одесса прокачивалось в год около двух миллионов тонн аммиака «Тольяттиазота».