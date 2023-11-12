Вопреки официальным заявлениям: Добровольцы СВО по-прежнему не уравнены в правах с мобилизованными

Ветеранам СВО сложно доказать получение ранений в боевых действиях или плену, если они не попали в госпиталь еще в зоне спецоперации. Добровольцы по-прежнему не уравнены в правах с мобилизованными военнослужащими, несмотря на официальные заявления, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В эфире «Крым 24» зампредседателя совета регионального отделения Ассоциации юристов России Арман Петросян рассказал, что среди прочего фонд «Защитники отечества» помогает ветеранам получить нужные справки и выплаты.

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«Есть проблемы, связанные с выдачей соответствующего образца справок, чтобы бойцы могли получить своевременную выплату. Данная проблема решается мгновенно: мы готовим заявление и, в случае необходимости, жалобу в органы государственной исполнительной власти, и, поверьте, все идут навстречу мгновенно. Также мгновенно составляются документы, и люди получают выплаты. Ни один участник специальной военной операции не остаётся без поддержки, они всегда получают то, на что могут рассчитывать, в том числе на нашу помощь, и в настоящее время серьёзных глобальных проблем, которые касаются участников специальной военной операции, по моему субъективному мнению, не имеется», – заверил Петросян.

По его словам, есть проблемы с корректностью подготовки документов в воинских частях, но и они решаются. Однако, как выяснилось, не только в этом у бойцов возникают сложности на гражданке.

«Я вот скажу по этому поводу, прежде не говорил, а сегодня пора: у меня контузия и сильные головные боли. А когда мы выезжали, то с Запорожского направления мы выезжали через Донецк. Скажу, как есть – нас просто выкинули. Сколько нас там человек было, я не помню уже. Нас просто выкинули. С нами был такой комвзвода Хоттабыч, он кое-как договорился, чтобы нас какая-то часть приняла. Мы там помылись, в порядок себя привели. Никто никого не осматривал, справки не выдавал. Уже тут в госпитале оказалось, что у меня контузия, и такие головные боли, что я просто отключаюсь. И никто по этому поводу ничего не сделал до сих пор, хоть многие знают о моей проблеме. Что касается выплат тех же и так далее, у меня тоже с этим проблемы. Ничего я не получил. Я обратился, а мне сказали: ну ты же раньше был всех этих приказов, и тебе не положено. Как так, если официально признали добровольцев? Почему парни, которые там были через месяц после меня, тоже без приказа о мобилизации, – всё получили? Я уже с этим начинаю мириться», – подчеркнул ветеран СВО Константин Булатов.

Нужно не только предъявить документ, что контузия получена в ходе участия в боевых действиях, но даже документально подтверждать, что, находясь в плену, боец получил ранения или увечья. Получается, что в таком случае за справкой нужно обращаться в украинскую воинскую часть.

«К примеру, по выплатам, многие, кто пошли добровольцами, получили денежные средства после окончания их контрактов, но не те. При этом, обращаясь в военную прокуратуру, получают ответ: вы шли не как мобилизованные, и вам эти деньги не положены. И всё. И это, кстати, официальный ответ военной прокуратуры. А дальше куда обращаться? В этот момент ребята решают, что дальше пути нет, что они никому не нужны. Не все знают, что существует огромное количество фондов по стране, куда можно обратиться. И это, на самом деле, тоже важная часть реабилитации», – заверил заместитель гендиректора благотворительного фонда «Своим» по юридическим вопросам Евгений Соин.