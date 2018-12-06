06.12.2018,

Киев, Игорь Петров

 
Украина, Экономика коллапса
Просмотров:

Вопреки официозу: 2019 год ознаменуется стагнацией в экономике Украины

Вопреки рапортам чиновников о возрождении экономического роста Украины, 2019 год обернется дальнейшим ухудшением ситуации.

Об этом на круглом столе в Киеве заявил Роман Шпек, глава совета Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Номинальный ВВП в гривне без учета инфляции сокращается с 20% до 15%, в долларах – с 16% до 5%. Промышленное производство не растет. Темпы роста розничного товарооборота в 2017 год были 8,6%, в этом году – 6%, в следующем – 4,5%. Это говорит о том, что темпы роста потребительского кредитования будут уменьшаться», – сказал Шпек.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости


ReCreative


Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Все новости за сегодня
  • Декабрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть