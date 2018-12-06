Вопреки официозу: 2019 год ознаменуется стагнацией в экономике Украины

Вопреки рапортам чиновников о возрождении экономического роста Украины, 2019 год обернется дальнейшим ухудшением ситуации.

Об этом на круглом столе в Киеве заявил Роман Шпек, глава совета Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Номинальный ВВП в гривне без учета инфляции сокращается с 20% до 15%, в долларах – с 16% до 5%. Промышленное производство не растет. Темпы роста розничного товарооборота в 2017 год были 8,6%, в этом году – 6%, в следующем – 4,5%. Это говорит о том, что темпы роста потребительского кредитования будут уменьшаться», – сказал Шпек.

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