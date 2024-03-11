Вопреки окрикам из Кишинёва. Россия открывает в Приднестровье избирательные участки на президентских выборах

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Сегодня стало известно, что выборы президента России все же пройдут в Приднестровье. По решению посольства РФ в Республике Молдова 17 марта на территории непризнанной республики будут работать шесть избирательных участков – три в Тирасполе и по одному в городах Бендеры, Григориополь и Рыбница.

Приднестровье встретило новость и с воодушевлением, и с волнением: обстановка в регионе напряженная, отношения Кишинева с Москвой – хуже некуда, Тирасполь подвергается беспрецедентному давлению со стороны Молдовы.

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В начале года МИД Молдовы, изучив запрос России на открытие избирательных участков к выборам президента РФ, призвал Москву не проводить выборы на территории Приднестровья. Министр иностранных дел РМ Михай Попшой заявил, что открытие участков «недопустимо без согласия конституционных властей страны», и что руководству РМ «придется принять меры», если в Приднестровье участки все же откроются. Согласовали открытие участка только на территории посольства России в Кишиневе.

Еще несколько дней назад о формировании участков на территории Приднестровья жителям республики ничего не было известно. Многие были уверены, что российских выборов в 2024 году здесь не будет – и уже приняли этот факт как данность: мол, если из-за противодействия Молдовы голосование организовать не удается, и если в сложившейся ситуации Россия так решила – значит, так тому и быть.

Однако 6 марта Тирасполь посетил посол России в Молдове Олег Васнецов. Судя по официальной информации, на встрече дипломата с президентом ПМР Вадимом Красносельским обсуждались текущие вопросы – и перспективы реанимации переговорного формата «5+2», и блокадные меры Молдовы, и итоги VII Съезда депутатов Приднестровья всех уровней. Про организацию выборов в сообщениях пресс-служб не было ни слова.

Наблюдатели заподозрили, что переговоры о проведении голосования шли в обстановке секретности. Возникла интрига.

А на следующий день, 7 марта Москва дала понять, что выборы российского президента в Приднестровье все-таки пройдут. Спецпредставитель главы МИД РФ по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович проинформировал, что Россия постарается соблюсти права приднестровских избирателей.

«Мы, безусловно, не можем оставить без внимания двести тысяч российских граждан, проживающих в Приднестровье, которым постараемся обеспечить их конституционное избирательное право», – заявил дипломат.

И вот сегодня приднестровцам сообщили, что голосование состоится.

«Шесть участков – капля в море, но в нынешних условиях надо благодарить и за это», – говорят местные жители.

Стоит отметить, что в республике этих выборов ждали – как ждут здесь любых российских выборов. В общественных организациях, в органах власти на протяжении последних месяцев раздавались звонки от приднестровцев, которые интересовались, как и где можно голосовать на выборах президента РФ. Пенсионеры, маломобильные граждане спрашивали про переносные урны.

Российские выборы в Приднестровье – необычайно важное мероприятие. Это всегда больше, чем выборы, каждый раз – это практически референдум об отношении к России и о собственном будущем. Российские выборы всегда превращаются в праздник, особенно для людей старшего поколения. Для них – это реальная связь с большой Родиной.

Вспомним, как проходили в ПМР выборы президента России 18 марта 2018 года. Организацией голосования на территории Приднестровья занималось посольство России в Молдове при активном содействии Центризбиркома ПМР. Участков для голосования было создано 24 – на два больше, чем в 2016 году, когда приднестровцы выбирали депутатов Госдумы РФ. Тогда, на думских выборах, на ряде участков наблюдался большой наплыв избирателей, были очереди, поэтому в крупных городах – Тирасполе и Бендерах – в ходе президентской кампании решили добавить еще по одному участку.

Приднестровье оказалось в лидерах по количеству зарубежных избирательных участков. Жители республики на выборах президента России – 2018 отдали предпочтение Владимиру Путину (96,4% голосов), продемонстрировав беспрецедентную явку. К урнам для голосования явилось 73 947 избирателей.

А это данные по участию приднестровцев в выборах в Госдуму VIII созыва в сентябре 2021 года. Явка тогда превысила 57 тысяч человек. Работало 27 избирательных участков, прикрепленных к семи избирательным округам на территории Саратовской, Воронежской, Иркутской, Калининградской, Липецкой и Смоленской областей.

Практика показала, что даже единственный участок, созданный для российских избирательных процедур, в Приднестровье имеет огромное значение. Например, летом 2020 года во время общероссийского голосования по поправкам в Конституцию на территории ПМР открыли только один участок – в Тирасполе, на базе воинской части. Такое решение было принято из-за пандемии. Участок работал несколько дней – свой гражданский долг выполнили жители и столицы Приднестровья, и других населенных пунктов республики.

Вероятно, на предстоящих выборах из-за небольшого количества участков проголосуют не все желающие приднестровцы. Можно предполагать, что у избирательных урн появятся очереди и люди будут приходить к участкам еще до их открытия.

Директор тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития, доцент Финуниверситета Игорь Шорников в беседе с корреспондентом «ПолитНавигатора» высказал мнение, что Россия в этом случае сделала то, что должна была сделать – поддержала своих граждан, невзирая на окрики из Кишинева, и дала понять, что так будет и впредь.

«Приднестровье фактически находится в экономической блокаде, только что состоялся Съезд депутатов всех уровней, республика просит поддержки. В этой тяжелейшей ситуации открытие на территории Приднестровья сразу шести избирательных участков вопреки воле официального Кишинева – это, безусловно, свидетельство пристального внимания России к своим соотечественникам. Приднестровцы могут быть уверены, что какой бы сложной ни была ситуация, они могут рассчитывать, что не останутся один на один со своими проблемами. По большому счету, Россия была обязана обеспечить своим гражданам возможность воспользоваться своим конституционным правом. Вопрос был в том, как это сделать в отсутствие сотрудничества со стороны молдавских властей. Например, в Москве проголосовать можно будет онлайн, цифровые технологии внедрены настолько, что позволяют обеспечить надежность избирательного процесса. Реализовать нечто подобное в Приднестровье, видимо, пока проблематично, поэтому здесь голосование будет проходить традиционным способом, хоть и в ограниченных масштабах. На прошлых президентских выборах, как мы знаем, открывались 24 избирательных участка. Попытка Кишинева воспрепятствовать проведению демократических процедур была весьма опрометчивым решением. На фоне целого ряда других своих антироссийских шагов они получили игнорирование Россией молдавского суверенитета над приднестровской территорией. Такое происходит впервые. Получается, что Тирасполь еще на шаг продвинулся к обретению независимости. Этот эпизод должен бы послужить для Кишинева предупреждением, что в случае продолжения давления на Приднестровье, его мнение в диалоге между Москвой и Тирасполем больше не будет учитываться. Но не уверен, что действующие молдавские власти смогут сделать правильные выводы», – говорит директор ИСПИРР.

Какие могут быть последствия у этого шага Москвы? Эксперт считает, что российско-молдавским отношениям решение России повредить уже никак не может.

«Кишинев до этого уже проделал такую колоссальную работу по их разрушению, что подобная «ответка» со стороны российской дипломатии выглядит как безобидный щелчок по носу, – говорит Игорь Шорников. – Молдова сама поставила себя в дурацкое положение, во-первых, любая ее реакция будет теперь выглядеть как слабость, а во-вторых, дополнительное привлечение внимания к этой ситуации будет только выставлять напоказ антидемократичность режима Санду. Самое смешное, что и проигнорировать это событие в Молдове не могут. В Тирасполе наверняка в дни голосования спонтанно начнутся народные гуляния, которые будут замечены и в Гагаузии, и на севере Молдовы – в Бельцах. В самом Кишиневе можно ожидать наплыва желающих проголосовать в российском посольстве. Учитывая накал антироссийской пропаганды, которая в Молдове месяцами льется изо всех утюгов, обычный процесс голосования граждан на выборах президента России превращается в мощный имиджевый удар по действующим властям, потому что просто прийти проголосовать выглядит в таких условиях как протест, как акция гражданского неповиновения».