Вопреки окрикам США: Военное сотрудничество Индии и России снова на подъеме

Елена Острякова.  
05.12.2025 13:45
  (Мск) , Москва
Просмотров: 325
 
Вооруженные силы, Дзен, Индия, Политика, Россия


Россия и Индия, похоже, перестали скрывать возобновление сотрудничества в военной сфере.

Об этом научный сотрудник Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Алексей Захаров заявил на конференции в независимом аналитическом центре Observer Research Foundation (ORF), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия и Индия, похоже, перестали скрывать возобновление сотрудничества в военной сфере. Об этом научный...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Похоже, двухстороннее партнерство снова на подъеме, потому что России удалось поставить некоторые системы, которые были в разработке несколько лет. Я имею в виду поставки С-400, которые были осуществлены в прошлом и в этом году по контракту 2018 года. Думаю, что обсуждаются и новая сделка на этой платформе. Индия проявляет большой интерес к российским системам ПВО в целом. К таким системам, как «Панцирь», которые могут быть эффективными в борьбе с воздушными целями», – сказал Захаров.

Он напомнил, что сотрудничество в военной сфере между Россией и Индией с 2017 стало менее прозрачным из-за санкций США, а после начала СВО информация о нем совсем пропала, однако известно, что встреч представителей военных министерств стало больше.

Метки: , , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить