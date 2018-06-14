14.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Вопреки прогнозу Шустера сборная России победила саудитов в первом матче ЧМ-2018

Сборная России разгромно обыграла команду Саудовской Аравии в первом матче чемпионата мира по футболу 2018 года, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Встреча прошла на стадионе «Лужники» и завершилась со счетом 5:0. Российская команда повела в счете на 12-й минуте встречи, когда мяч забил хавбек Юрий Газинский. На 23-й минуте полузащитник Алан Дзагоев получил травму задней поверхности бедра и был заменен на Дениса Черышева, который увеличил преимущество российской команды (43-я минута).

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Во втором тайме третий мяч забил нападающий Артем Дзюба (71-я минута). На 91-й минуте Черышев оформил дубль. Окончательный счет в дополнительное время результативным ударом со штрафного установил Александр Головин.

За час до матча известный в прошлом спортивный комментатор Савик Шустер прогнозировал совсем иные результаты матча, а именно- поражение сборной РФ.

Между тем, в соцсетях шутят, что успех сборной РФ обеспечило присутствие на стадионе главы правительства Чечни Рамзана Кадырова. В частности, об этом написала телеведущая Тина Канделаки,

“Прав был Слепаков, а ведь @RKadyrov_95 ещё и до раздевалки не доходил”, – написала она.

Чемпионат мира продлится до 15 июля. Сборная России также сыграет с командами Египта и Уругвая.