Вопреки Путину: На Украине принят закон «о коренных народах»

01.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Верховная рада сегодня приняла в первом чтении и в целом законопроект о «коренных народах», предоставляющий такой особый статус крымским татарам, караимам и крымчакам, но не русским. 325 депутатов из 345 присутствующих проголосовали «за», несмотря на то, что накануне президент России Владимир Путин подверг законопроект резкой критике.

Фактически, все фракции, кроме «ОПЗЖ», поддержали законопроект единогласно. Представители же «Оппозиционной платформы» предпочли воздержаться от голосования и попытки протеста – они просто не выступили даже в ходе обсуждения документа.

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Политолог Руслан Бортник пояснил, что, в частности, новый закон работает на «повышение лояльности лидеров крымско-татарского народа к власти (теперь они на госфинансировании)».

Бортник поясняет, что закон предусматривает «финансирование свои представительских органов («Меджлиса» например) за счет государственного бюджета, возможность создавать школы с обучением на родном языке, национальные СМИ с вещанием на родном языке и господдержкой, постоянное представительство в органах власти и так далее».

Представлявший законопроект вице-премьер-министр Украины Алексей Резников заявил, что Киев рассчитывает склонить на свою сторону симпатии нацменьшинств в Крыму.

«Этот закон является судьбоносным для людей, находящихся под давлением оккупантов. Их немного. Но в мире нет другой страны, которая может бороться за них. Мы можем дать сигнал, который даст надежду многим, а в результате будет способствовать возвращению Крыма и Севастополя», – подчеркнул Резников.

Не смог не прокомментировать принятие закона и представитель украинской политической проституции депутат Алексей Гончаренко.

«Мы вместе с народным депутатом и лидером крымско-татарского народа Мустафой Джемилевым передаем привет Путину. В России очень не удовлетворены таким законом, но это не дело Москвы, а дело Украины, потому что Крым – это Украина!» – написал Гончаренко в своем блоге.

Одесский журналист Юрий Ткачёв обратил внимание, что новый законопроект является оскорбительным не только для русских – например, статус коренного народа не получили русины Закарпатья.

«Коренными народами по закону признаны крымские татары, крымчаки и караимы. Им разрешено иметь свои школы, СМИ, получать в своё распоряжение доходы от эксплуатации природных ресурсов. Но всё это… в местах компактного проживания этих народов. Т.е. в Крыму. Который Украина в любом случае не контролирует. Удобно», – обращает внимание Ткачёв.

Политолог Всеволод Степанюк полагает, что в будущем закон можно отменить как не соответствующий Конституции.

«Это не то, что подразумевается под термином «коренной народ» в трактовке Организации Объединенных Наций. Классическая формулировка подразумевает, что до этого народа на данной территории никто не жил, или, во всяком случае, об этом нет никаких исторических данных. Этот закон нарушает Конституцию Украины, выделяя какие-то определённые народы из общей массы. В Конституции закреплено, что все граждане равны, все народы равны. Конституция Украины не предусматривает деление на национальности, а здесь оказывается, что есть коренные и есть не коренные национальности. Этот закон разделяет людей, а не объединяют их, вот в чём беда. Власть упрямо гнёт линию на разделение, а не на объединение. Если исходить из того, что у нас все народы имеют одинаковые права, то принятие закона в пользу каких-то отдельных народов не соответствует Конституции. И вообще утверждение о том, что татары, которые пришли в Крым извне, являются коренным народом, не соответствует исторической правде», – сказал политолог «ПолитНавигатору».

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что Россия будет добиваться осуждения Украины на международных площадках.

«Россия уже заявила в ПАСЕ протест в связи с действиями Киева. Нашу инициативу об осуждении действий украинской стороны поддержали депутаты из Сербии, Армении, Венгрии, Молдавии. Уверен, что число недовольных действиями Киева будет увеличиваться», – уверяет Толстой.

Киевский политолог Андрей Золотарев не исключает, что новый украинский закон ждет бесславное будущее.

«Закон, конечно, принимался под «Крымскую платформу», это такой реверанс в сторону крымских татар. Конечно, от всего этого разделения на русских, украинцев, татар, венгров, и всех остальных осадочек останется. Хотя, возможно, о самом законе забудут после августа, когда запланирована «Крымская платформа». Пока с «Крымской платформой» получается не очень, не получается подтянуть к ней внешних политиков. Похоже, даже президент Грузии приехать на нее не собирается. Я также не слышал чтобы лидеры других стран заявляли о желании участвовать в ней. Поэтому это может оказаться проходным мероприятием и не оправдать тех надежд которые на него сейчас возлагаются на Банковой. Ну, и о законе о коренных народах благополучно забудут после августа», – сказал Золотарев «ПолитНавигатору».