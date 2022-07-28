Вопреки собственной конституции Черногория начала отбирать собственность у россиян

28.07.2022  11:42 (Мск), Белград
Ксения Голуб.  
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Балканы, Дзен, Россия, Черногория


Управление кадастра и государственного имущества Черногории приступило к регистрации замороженного имущества граждан России, попавших в санкционный список Запада. На данный момент зарегистрирован один объект недвижимость в Будве, а административная процедура по поводу еще одного, в Жабляке, продолжается.

Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте черногорского правительства, в ответ на запрос «Акции за социальную справедливость», запросившей список всех граждан России, в отношении которых принято решение о запрете распоряжения их имуществом.

Управление кадастра и государственного имущества Черногории приступило к регистрации замороженного имущества граждан России, попавших...

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«Имея в виду решение о введении ограничительных мер, Управление кадастра и государственного имущества в соответствии со своими полномочиями ввело учет ограничений на распоряжение и приобретение денежных средств и/или иного имущества (замораживание): Муниципалитет Будвы – Баширов Марат, КО Бечичи, ЛН 432; Муниципалитет Жабляка – административная процедура в отношении одного лица продолжается, и до окончательного завершения процедуры мы не можем предоставить данные», – сказал директор организации Коча Джуришич.

Напомним, министр внутренних дел страны Филипп Аджич 10 июня сообщил, что в Черногории заморожено 44 объекта недвижимости, владельцами которых являются граждане России.

Процедура осуществлена  на основании «Решения о введении международных ограничительных мер в отношении России в связи с военной агрессией против Украины».

При этом Предраг Зечевич, редактор и основатель Портал «Biznis.cg», считает, что подобный шаг противоречит Основному закону Черногории. Он подал в Конституционный суд Инициативу по оценке конституционности и законности статей 18 и 19 Закона об ограничительных мерах от 2018 года.

В своем документе Зечевич пояснил, что положения  этих статей не соответствуют Конституции Черногории, а также Европейской конвенции о правах человека и основных свободах.

Инициатора  заявки  не оспаривает, что Черногория должна следовать политике ЕС и санкциям против России из-за событий на Украине, но  он выразил мнение, что заморозка активов без решения суда может нанести стране огромный ущерб.

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