Черноморское побережье России «забетонировало» статус самого популярного направления внутреннего туризма. Но самую большую динамику прироста последние три года показывает Дагестан. Это вызывает особый интерес не только потому, что еще недавно республика считалась неспокойным регионом. Украинские нацисты уже провели несколько мероприятий в Киеве, где озвучивали пожелания новой дестабилизации на Северном Кавказе с целью ослабления РФ. Но, как видим, пока что всё движется в обратном направлении – во благо единства России и назло украинствующим манкуртам.

Статистика по внутреннему туризму была озвучена на веб-конференции в НСН директором Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майей Ломидзе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Черноморское побережье, и вообще отдых на море, – это направление номер один для любого региона. Это очевидно и понятно, северная страна, и мы хотим отдыхать на море. Это факт, но люди стали выезжать куда-то поближе к дому. Мы говорили об этой тенденции, и в 2022 году она укрепилась – выезд ненадолго, не на очень продолжительные сроки, зачастую, пользуясь собственным автомобилем, – подчеркнула она. – Абсолютный рекордсмен этого года – Северный Кавказ, то есть Дагестан, который в ковидные годы показывал положительную динамику в 15-20% ежегодно, а в этом году собрал вдвое больше туристов. В этом году плюс 100%, то есть, по динамике этот регион вообще побил все рекорды, и, конечно, Черноморское побережье тоже плюс 35-40% в зависимости от сезона. По итогам года больше 30% динамика у Краснодарского края, это направление номер один. Есть, конечно, регионы, которые немножко не досчитались туристов в связи со сложившейся ситуацией – это Крым и Калининград. У нас все данные официальные, они на конец ноября, возможно корректировка будет после Нового года, но она будет все равно не существенная».

Глубина продаж туров по-прежнему не велика, причем на всех направлениях, и составляет месяц-полтора до даты выезда, в некоторых случаях – не больше двух недель. Это коснулось и новогодних туров, которые пошли в продажу в первых числах ноября, а не в сентябре-октябре, как обычно. Причем, если зарубежные туры продаются на 7-10 дней, то на внутренних маршрутах на 3-4- дня: с новогодним банкетом, либо уже после встречи Нового года.

«Практически стопроцентная загрузка объектов вокруг городов-миллионников: Ленинградская область, Карелия, Вологодская область, Московская область, Свердловская область, Тюменская – где есть город-миллионник с высокими доходами, люди выезжают в близлежащие регионы. Соответственно Алтайский край и Республика Алтай, а там Новосибирск и Сибирский федеральный округ, загрузка на Новый год высокая. Конечно, уже поздно метаться, что-то может быть можно найти, но уже по абсолютно новогодним ценам. Буквально две с половиной недели были активные продажи, и сокращение глубины продаж на новогодние праздники особенно остро ощущалась», – пояснила Ломидзе.

Среди лидеров спроса – Красная Поляна, Краснодарский край, весь Северо-Запад России, включая Санкт-Петербург, Ленинградскую область, Карелию, Москву и Московскую область. Помимо этих направлений, наплыв туристов ожидается в Казани и Тюмени, а на курорте Шерегеш загрузка в новогодние праздники ожидается на уровне 120%.

Среди зарубежных направлений хиты новогодних продаж – это Египет, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты и Турция. Мальдивы и Шри-Ланка тоже хорошо продаются, но по количеству серьезно отстают от лидеров – несколько тысяч против десятков. Но на зарубежных направлениях такого ажиотажа нет, и еще можно найти тур на Новый год, хоть и по высокой цене.

«Если говорить про цифры, то примерно выезжающих за рубеж по всем основным туристическим направлениям там порядка 600 тысяч человек, внутри страны, по нашим оценкам, это порядка 3 миллионов человек, – уточнила Ломидзе. – Если говорить по ценам, то, грубо говоря, только размещение с новогодним антуражем, с праздничным ужином в отечественных объектах – это порядка 60-70 тысяч рублей на человека в среднем. То есть можно найти и за 40 тысяч, но это так, скромненько. Можно найти за 200 тысяч без перелета. Недельный отдых за рубежом обойдется в 100 тысяч рублей с перелетом и «все включено». Понятно, что Таиланд будет стоить чуть дороже, но это все равно будет 120-150 тысяч рублей, Египет чуть дешевле».

В целом, цены на отдых на внутреннем рынке повысились в среднем на 15%, что сопоставимо с инфляцией. Наибольшим спросом на отечественных курортах пользуются объекты сегмента «премиум», а новинкой этого года стало взаимодействие туроператоров с объектами малой вместимости из-за дефицита мест в коллективных средствах размещения.

Помимо отелей уровня «пять звезд», рынок существенно нуждается в придорожной инфраструктуре с учетом роста автотуристов и их потребностей.

«Вот это тоже тот сегмент, тот вектор, над которым надо думать и который надо развивать, дать возможность людям на автомобилях комфортно путешествовать по стране. Потому что с придорожной инфраструктурой у нас всё не системно, она есть местами, кусками, очагами. Я думаю, что это как бы следующий виток, какие-то прорывные точки, например, в плане там каких-то кемпингов, придорожных гостиниц, которых может быть сейчас не так много. Лопухи посадят везде, как вариант», – предположила Ломидзе.