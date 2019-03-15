Вопреки запрету Киева в список наблюдателей от ОБСЕ включили десятки россиян

15.03.2019, Киев, Семен Дорошенко

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ включило 24 граждан РФ в состав миссии краткосрочных наблюдателей на президентских выборах на Украине, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом агентству “Интерфакс” сообщил сегодня пресс-секретарь бюро Томас Раймер.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“БДИПЧ только что направило в Центральную избирательную комиссию Украины список имен, предложенных государствами ОБСЕ для участия в качестве краткосрочных наблюдателей в миссии БДИПЧ по наблюдению за президентскими выборами на Украине. В список включены имена 24 человек, предложенных Российской Федерацией в качестве наблюдателей”, – отметил Раймер.

Напомним, что 7 февраля Верховная Рада законодательно запретила гражданам РФ быть официальными наблюдателями на президентских, парламентских или местных выборах как лично, так и в составе международных организаций. В ОБСЕ раскритиковали этот шаг, заявив о намерении действовать в соответствии с установленными в организации процедурами.

Ранее спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер также заявлял о необходимости допуска наблюдателей РФ на выборы.