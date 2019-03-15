Выборы
//exit;
15.03.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Выборы, ЕС, Киев, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
Просмотров:

Вопреки запрету Киева в список наблюдателей от ОБСЕ включили десятки россиян

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ включило 24 граждан РФ в состав миссии краткосрочных наблюдателей на президентских выборах на Украине, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом агентству “Интерфакс” сообщил сегодня пресс-секретарь бюро Томас Раймер.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“БДИПЧ только что направило в Центральную избирательную комиссию Украины список имен, предложенных государствами ОБСЕ для участия в качестве краткосрочных наблюдателей в миссии БДИПЧ по наблюдению за президентскими выборами на Украине. В список включены имена 24 человек, предложенных Российской Федерацией в качестве наблюдателей”, – отметил Раймер.

Напомним, что 7 февраля Верховная Рада законодательно запретила гражданам РФ быть официальными наблюдателями на президентских, парламентских или местных выборах как лично, так и в составе международных организаций. В ОБСЕ раскритиковали этот шаг, заявив о намерении действовать в соответствии с установленными в организации процедурами.

Ранее спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер также заявлял о необходимости допуска наблюдателей РФ на выборы.

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296


Все новости за сегодня
  • Март 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть