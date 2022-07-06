Вопрос «Чей Крым?» вывел на чистую воду украинских мошенников

06.07.2022  17:28 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Криминал, Крым, Россия, Украина
Новости Украины

Вопрос «чей Крым» заставил находящихся на территории Украины банковских мошенников ретироваться и отказаться от планов обмануть клиента одного из банков.

Об этом в своем блоге рассказала глава Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вопрос «чей Крым» заставил находящихся на территории Украины банковских мошенников ретироваться и отказаться от...

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По словам Шеслер, так называемые сотрудники из службы безопасности банка позвонили ее сыну и попытались выведать у него личную информацию.

«Реально вопрос «Чей Крым?» работает как святая вода. Вчера сыну позвонили из «службы безопасности банка». Милый женский голос назвал по имени-отчеству, сказал , что в Новосибирске от его имени берут кредит. Мы недавно смеялись, что в Днепропетровске наступило послабление и «службы безопасности банков» опять взялись за старое.

И сын так сходу спросил: «Чей Крым?». Девушка мялась и хмыкала, говорила, что Крым принадлежит крымчанам, но, видно, украинское воспитание и ведущаяся аудиозапись не давали ей выдавить ожидаемое. Она раздраженно сказала: «Все понятно!». А потом, подумав, вежливо добавила: «А Крым, все-таки, украинский».

Очевидное-невероятное! Сама призналась в том, что мошенники работают с украинской территории. Но вопрос хорош! Всем рекомендую, работает», – написала Шеслер.

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