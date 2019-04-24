«Вопрос Крыма надо закрыть. Это – Россия» – европейский депутат

24.04.2019, Москва, Олег Кравцов

Новый состав Европарламента должен добиться отмены антироссийских санкций и решения крымского вопроса.

Об этом в интервью «Известиям» рассказал депутат словацкого парламента, лидер партии «Голос народа» Петер Марчек, по словам которого, грядущие выборы в Европарламент — это шанс спасти Европу, а также сохранить такие понятия, как суверенитет и национальные интересы.

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«»Евросоюз должен остаться сообществом независимых государств, где каждая страна будет иметь право самостоятельно решать вопросы о принятии мигрантов, введении санкций или признании Крыма», – сказал Марчек.

Также он рассказал, какие шаги собирается принять в случае получения мандата депутат Европарламента.

«В первую очередь необходимо добиться отмены антироссийских санкций и решения крымского вопроса. Только после этого мы сможем выстраивать взаимовыгодные и конструктивные отношения с Москвой. Бессмысленные ограничения, введенные коллективным Западом в отношении России, наносят вред всей Европе, особенно предпринимателям, которые ориентировались на российский рынок.

Крымский вопрос надо закрыть, несмотря на то что США оказывают сильнейшее давление на страны Европы. В Вашингтоне расстроены, что потеряли Крым после госпереворота на Украине, и американцы ни при каких обстоятельствах не хотят допустить признания региона частью России и снятия санкций. Хотя в 2014 году там состоялся референдум, которого, например, не было в Косово, пользующегося поддержкой большинства западных государств», – напомнил политик.

Кроме того, он намерен инициировать с другими единомышленниками в Европарламенте резолюцию о необходимости снятия антироссийских санкций и признания Крыма.