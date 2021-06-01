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01.06.2021, Севастополь, Максим Карпенко
 
Дзен, Крым, Политика, Россия, Украина
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Вопрос Крыма решится бескровной ликвидацией самостийной Украины

Новости УкраиныРешение проблемы признания Крыма лежит в ликвидации украинского сепаратистского проекта и воссоединении исторических русских...

Решение проблемы признания Крыма лежит в ликвидации украинского сепаратистского проекта и воссоединении исторических русских земель с Россией.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил российский публицист Николай Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Старикова, инструментом для этого является массовая выдача паспортов – причем, не только в ЛДНР.

«Нужно понимать, где корень проблемы. Корень проблемы – это сегодняшнее украинское государство… Без изменения ситуации с Украиной, не будет и изменения позиции Запада…

Нужно раздавать российское гражданство. Раздавать жителям Донбасса. Этот процесс идет, уже 800 тысяч. Жителям Донбасса, которые находятся под украинской оккупацией, и дальше – всем жителям Украины.

Нужно соединить Украину с Россией опять, и тогда вопрос принадлежности Крыма просто станет неактуальным. Он общий, наш – вот единственный путь, который я вижу, достаточно быстрого, бескровного решения проблемы», – заявил Стариков.


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