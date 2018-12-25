Вопрос Крыма закрыт. Настало время новых территорий

25.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Разорвав Большой договор с Россией, президент Украины Пётр Порошенко променял вопрос признания государственных границ на евроатлантический курс в украинской Конституции.

Об этом в эфире «Первого канала» заявил политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно, этот Большой договор был выгоден, в первую очередь, Украине. Именно поэтому он так болезненно в России воспринимался в 90-е, конечно же, на базе этого договора и – заметьте, только этого договора, базируется соглашение о признании взаимных границ.

И теперь, соответственно, вопрос не только в Крыме, для России-то он закрыт, кроме российских либералов. Теперь-то вопрос и по границам Донбасса можно обсуждать.

Потому что нет признанных документов, признанных границ между Россией и Украиной», – рассказал Корнилов.

«Для чего это нужно было Порошенко – чтобы протащить через Верховную Раду поправки в Конституцию о евроатлантическом курсе – в НАТО, что противоречило Большому договору, и что потом на его основе можно было оспорить. То есть, для него нужна была такая предвыборная фишка, и он её получил», – добавил эксперт.

«И за это они отдали Крым», – отметила ведущая Екатерина Стриженова.

«Да Крым они уже давно отдали, теперь вопрос можно больше ставить», – заверил Владимир Корнилов.