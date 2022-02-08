«Вопрос – куда он пойдёт»: Зеленский снял Андрея Дещицу с должности посла в Польше

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Новости Украины

Президент Владимир Зеленский уволил Андрея Дещицу с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Польше и назначил вместо него Василия Зварыча.

Соответствующие указы №44/2022 и №43/2022 обнародованы на сайте президента 8 февраля, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уволить Дещицу Андрея Богдановича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Польша. Назначить Зварыча Василия Богдановича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Польша», – отмечается в документах.

Андрей Дещица занимал должность посла в Польше с 13 октября 2014 года. До этого он исполнял обязанности министра иностранных дел Украины с 27 февраля по 19 июня 2014 года.

В конце своего пребывания на должности и.о. главы МИД в июне 2014 года Андрей Дещица «прославился» тем, что декламировал известную похабную кричалку в адрес Владимира Путина во время акции протеста вблизи российского посольства в Киеве.

Политолог Кость Бондаренко отмечает что Андрея Дещицу давно должны были уволить с должности посла Украины в Польше.

«В замене посла нет никакой интриги. О том, что Дещица должен уйти, говорили в министерстве иностранных дел и в околодипломатических кругах уже давно, по крайней мере, несколько месяцев. Обычно посла отправляют в ту или иную страну на 5 лет. После этого происходит ротация посла. Дещицу уже давно должны были заменить. Другое дело, что тут есть вопрос, куда Дещица пойдёт сейчас. Если посол возвращается, ему предоставляют должность в министерстве иностранных дел или направляют послом в другую страну. Поэтому главная интрига сейчас – в том, куда пойдёт Дещица, займёт ли он ту или иную должность или вообще уйдёт из дипломатии и станет политиком», – сказал Кость Бондаренко.