«Вопрос назрел» – Путин поручил индексировать пенсии работающим пенсионерам

Елена Острякова.  
07.06.2024 17:59
  (Мск) , Москва
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Дзен, Общество, Политика, Россия, Финансы, Экономика


Президент РФ Владимир Путин предложил и тут же дал поручение возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам, начиная с 1 февраля 2025 года.

Об этом он заявил сегодня, выступая на Петербургском экономическом форуме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент РФ Владимир Путин предложил и тут же дал поручение возобновить индексацию пенсий работающим...

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«Предлагаю со следующего года возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам. С 1 февраля 2025 года и далее ежегодно пенсии будут повышаться не только тем, кто уже вышел на заслуженный отдых, но и тем, кто продолжает работать. Это будет действительно справедливо», — сказал Путин.

Он поручил подготовить и принять соответствующий законопроект уже в весеннюю сессию Госдумы.

Политолог Сергей Марков расценил это предложение как сенсацию.

«Сенсация. Впервые за много лет индексация пенсий возвращается для работающих пенсионеров. Это коснётся десятков миллионов людей. Причина понятна — правительство хочет опять вернуть пенсионеров на работу. 10 лет их правительство выталкивало с работы. А сейчас будет наоборот заманивать», – написал Марков в своем тг-канале.

Его коллега Марат Баширов отметил, что президент реализует предложения левых оппозиционных партий.

«Переутвердив (вроде бы) финансово-экономический блок правительства, Путин продолжает его откровенно троллить, предлагая одну за другой инициативы из арсенала «Справедливой России» – с таким упорством когда-то думским большинством отвергавшиеся. Сначала прогрессивная шкала – теперь вот возвращение индексации пенсий работающим пенсионерам, за что так давно бьётся СРЗП. Теперь понятно, почему Миронову до лампочки рейтинги его партии в межсезонье: гораздо важнее, когда ты напрямую общаешься с Президентом – и он тебя слышит. Что дальше по этой логике? Видимо, отмена ЕГЭ, давний мироновский фетиш», – написал Баширов.

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