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28.01.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Политика, Россия, Украина, Энергетика
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Вопрос о газе вызвал истерику Ковтуна

Украина, отказываясь от транзита российского газа и поддерживая американский проект захвата европейского рынка энергоресурсов, поступает вопреки своим интересам.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил журналист радиостанции «Вести FM» Владимир Аверин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы против транзита газа из Российской Федерации, но при этом вы совершенно не против того проекта, который затеяли Польша и США по поводу поставок как можно большего количества сжиженного газа из Америки в Европу для того, чтобы перекрыть весь российский и затопить [Европу] американским. Почему вы с радостью обсуждаете тот проект, в котором через Украину совсем никак, ни капли, ничего не будет», – обратился он к украинскому гостю Вячеславу Ковтуну.

Однако данный вопрос вызвал у украинского эксперта истерику.

«Больше продавцов – меньше цены! Русская монополия должна быть разрушена, и точка! Именно русская монополия – это инструмент влияния!», – закричал украинец.

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