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Вопрос о газе вызвал истерику Ковтуна
Украина, отказываясь от транзита российского газа и поддерживая американский проект захвата европейского рынка энергоресурсов, поступает вопреки своим интересам.
Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил журналист радиостанции «Вести FM» Владимир Аверин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Вы против транзита газа из Российской Федерации, но при этом вы совершенно не против того проекта, который затеяли Польша и США по поводу поставок как можно большего количества сжиженного газа из Америки в Европу для того, чтобы перекрыть весь российский и затопить [Европу] американским. Почему вы с радостью обсуждаете тот проект, в котором через Украину совсем никак, ни капли, ничего не будет», – обратился он к украинскому гостю Вячеславу Ковтуну.
Однако данный вопрос вызвал у украинского эксперта истерику.
«Больше продавцов – меньше цены! Русская монополия должна быть разрушена, и точка! Именно русская монополия – это инструмент влияния!», – закричал украинец.
Метки: Владимир Аверин, Вячеслав Ковтун, российский газ
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