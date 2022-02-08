Вопрос о русском Донбассе и автономии озадачил Псаки

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Соединенные Штаты считают, что Минские соглашения являются частью дискуссии.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», на брифинге в Вашингтоне заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

У нее поинтересовались отношением Вашингтона к Минским соглашениям.

«Какова позиция Белого дома по вопросу об автономии или большей автономии для различных регионов Украины? Например, Донбасс с преобладающим русским населением, должны ли они иметь большее влияние на украинскую национальную политику, включая вопрос о том, членом какого союза Украина хочет быть?», – прозвучал вопрос.

По словам официального представителя Белого дома, позиция США по этому вопросу «не изменилась», хотя из дальнейшего ответа сложно понять, в чем именно состоит эта позиция.

«Очевидно, что Минские соглашения являются частью дискуссии, как сообщалось, между президентом Путиным и президентом Макроном. Мы подождем завершения этих обсуждений. И мы, безусловно, поддерживаем любые средства дипломатического взаимодействия», – сказала Псаки.