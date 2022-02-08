Вопрос о русском Донбассе и автономии озадачил Псаки

08.02.2022  09:39 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Дзен, Донбасс, Минский процесс, Политика, США, Украина
Новости Украины

Соединенные Штаты считают, что Минские соглашения являются частью дискуссии.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», на брифинге в Вашингтоне заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Соединенные Штаты считают, что Минские соглашения являются частью дискуссии. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,...

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У нее поинтересовались отношением Вашингтона к Минским соглашениям.

«Какова позиция Белого дома по вопросу об автономии или большей автономии для различных регионов Украины? Например, Донбасс с преобладающим русским населением, должны ли они иметь большее влияние на украинскую национальную политику, включая вопрос о том, членом какого союза Украина хочет быть?», – прозвучал вопрос.

По словам официального представителя Белого дома, позиция США по этому вопросу «не изменилась», хотя из дальнейшего ответа сложно понять, в чем именно состоит эта позиция.

«Очевидно, что Минские соглашения являются частью дискуссии, как сообщалось, между президентом Путиным и президентом Макроном. Мы подождем завершения этих обсуждений. И мы, безусловно, поддерживаем любые средства дипломатического взаимодействия», – сказала Псаки.

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