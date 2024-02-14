Вопрос о выходе России из ОБСЕ «висит в воздухе»
Россия может выйти из ОБСЕ, но не уверена, что союзники ее поддержат.
Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил сегодня, выступая в Госдуме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Насчет выхода из ОБСЕ, этот вопрос пока не обсуждался, но он висит в воздухе. Последуют ли за нами наши союзники, это другой вопрос. И здесь, конечно, их позицию нужно учитывать в полной мере», – сказал Лавров.
По его словам, Россия сейчас не может блокировать невыгодные для себя решения в ОБСЕ, поскольку Запад продвигает так называемые «внебюджетные проекты», которые не регламентированы. Также министр раскритиковал генерального секретаря и других руководителей ОБСЕ, которые обязаны выступать на основе коллективной позиции стран-членов, но вместо этого занимают позицию Запада.
На следующей неделе Госдума РФ и Совет Федерации намерены принять обращение к парламентам государств-участников ОБСЕ о приостановке участия российской делегации в Парламентской ассамблее (ПА) ОБСЕ.
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