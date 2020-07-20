Вопрос об отмене тотальной украинизации больше неактуален – Разумков

20.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Поскольку Верховная рада «не успела» рассмотреть закон об отмене тотальной украинизации школ, в этом году вступить в силу он уже не успеет, а значит, дальнейшее его рассмотрение потеряло актуальность.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил спикер украинского парламента Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы говорим о том законе, который вы вспомнили («законопроект Бужанского» – прим. ред.), то на прошлой пленарной неделе мы прошли много законопроектов. И поскольку это была последняя пленарная неделя, то мы двигались по тому графику, который был сначала во вторник, потом в среду, четверг, пятницу, фактически просто добавляя законопроекты к предыдущему дню.

Касательно внеочередных сессий – тут я не могу на 100% комментировать, что туда попадёт, а что нет. Потому что внеочередное заседание созывается по Конституции двумя способами – по требованию президента или 150-ти депутатов Украины. Но на ту внеочередную сессию, которая будет в этом зале завтра, этот вопрос не выносился, как и многие другие вопросы, которые остались на прошлой неделе», – сказал он, после чего разразился пятиминутной речью о долге каждого депутата.

Также Дмитрий Разумков добавил, что до начала учебного года войти в силу этот законопроект в любом случае уже не успеет, и потому его рассмотрение невозможно.

«Если вы вспоминаете именно этот законопроект, то вы можете посмотреть и на реакцию Венецианской комиссии, и ОБСЕ, и ООН. Многие тут занимаются манипуляциями, говоря о притеснениях. Единственным государственным языком на Украине является украинский. Я думаю, что этот вопрос не поднимался, и не будет подниматься», – резюмировал он.