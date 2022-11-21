«Вопрос одного-двух ударов»: Украина готовится к полному блэкауту

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Россия, понимая, что положить полностью украинскую генерацию практически невозможно, грамотно наносит удары в первую очередь по распределительным мощностям.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью киевскому интернет-изданию «зеркало недели» заявил исполнительный директор Ассоциации городов Украины (АГУ) Александр Слобожан.

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Он утверждает, что вывести из строя энергосистему такой большой страны, как Украина, «очень сложно».

«Основной нюанс в том, что россияне специально бьют не по генерации, а по распределению. Они знают, что у Украины есть серьезные возможности восполнения генерации. А вот распределение — это как раз самая болевая точка. Потому что, как бы нам ни хотела помочь Европа, распределительные узлы имеют устаревшее советское оборудование, у которого нет аналогов на Западе. Быстро взять комплектующие нам действительно негде. Но россияне снова просчитались. Потому что уровень предприятий, которые восстанавливают сети, — высочайший. Как и людей, которые на ходу придумывают всевозможные варианты выхода из ситуации на каждом конкретном объекте. По данным за 10 октября, из более чем 500 разрушенных объектов критической инфраструктуры оперативно восстановили половину», – сказал Слобожан.

Впрочем, далее он выглядит далеко не столь оптимистичным.

«Ни одна система не была рассчитана на такой масштаб разрушений. Поэтому я не могу сказать, что мы полностью укомплектованы. При этом ракетные удары продолжаются, и никто не может знать, сколько раз нужно будет заменять конкретную комплектующую. Речь о наличии запасных составляющих как на точках генерации, так и на точках распределения энергии/тепла/воды в случае нанесения ракетных ударов. Речь о коммунальной технике и специальных экскаваторах, трубах, муфтах — все это тоже подготовка к блэкауту», – признает исполнительный директор АГУ.

Далее он говорит, что без действенной системы ПВО «блэкаут — это вопрос времени, одного-двух таких же массированных обстрелов, а все остальное лишь «выход из тяжелой ситуации» и «обеспечение возможности выжить зимой».

«Плюс критическая ситуация не наступила. Пока, по последней информации, нам достаточно резервов. У России тоже истощаются запасы ракет, а наша ПВО работает. Однако быть готовыми к разным сценариям надо обязательно. Начиная от свечек и запаса еды и заканчивая генератором или буржуйкой. И говорить об этом нужно обязательно», – резюмировал Слобожан.