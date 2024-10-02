Вопрос переговоров с Россией стал главным вызовом для Зеленского

Анатолий Лапин.  
02.10.2024 12:31
  (Мск) , Киев
Просмотров: 600
 
Война, Дзен, Политика, Россия, Украина


Главной проблемой президента Украины Владимира Зеленского сегодня является то, как, когда и на каких условиях ему выходить на мирные переговоры с Россией.

Об этом в эфире интернет-канала «ProUA» заявил обслуживающий офис президента Украины политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Главной проблемой президента Украины Владимира Зеленского сегодня является то, как, когда и на каких...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Каждый следующий шаг придется делать, учитывая конкретные обстоятельства. То есть формула этого баланса сегодня одна, после 5 ноября будет немного иная, а в следующем году тоже может измениться. И достаточно существенно. Можно делать крен и в сторону усиления обороноспособности – это приходится постоянно делать.

Это один из основных приоритетов – поддержание нужного уровня обороноспособности страны как в состоянии войны, так и после ее завершения. С другой стороны, сейчас главная проблема и главный вызов для Зеленского на перспективу – как, когда и на каких условиях выходить на переговоры об окончании войны. Это неизбежно, я думаю, Зеленский это уже понимает, но у него нет ответа на этот вопрос», – заявил Фесенко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть