Вопрос переговоров с Россией стал главным вызовом для Зеленского

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Главной проблемой президента Украины Владимира Зеленского сегодня является то, как, когда и на каких условиях ему выходить на мирные переговоры с Россией.

Об этом в эфире интернет-канала «ProUA» заявил обслуживающий офис президента Украины политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Каждый следующий шаг придется делать, учитывая конкретные обстоятельства. То есть формула этого баланса сегодня одна, после 5 ноября будет немного иная, а в следующем году тоже может измениться. И достаточно существенно. Можно делать крен и в сторону усиления обороноспособности – это приходится постоянно делать. Это один из основных приоритетов – поддержание нужного уровня обороноспособности страны как в состоянии войны, так и после ее завершения. С другой стороны, сейчас главная проблема и главный вызов для Зеленского на перспективу – как, когда и на каких условиях выходить на переговоры об окончании войны. Это неизбежно, я думаю, Зеленский это уже понимает, но у него нет ответа на этот вопрос», – заявил Фесенко.