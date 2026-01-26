Вопрос по Донбассу не стоит, мы его отдадим, — киевский политолог

Украина будет вынуждена расстаться с подконтрольной ей частью Донбасса, потеряв его либо добровольно, либо в результате боевых действий, которые могут затянуться.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Юрий Романенко, объявленный в розыск за призывы убивать российских журналистов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Не стоит вопрос по Донбассу в том плане, что там с ним будет, как его отдавать, отдадут? Его отдадут. Вот я просто уверен, что отдадут под тем или иным соусом – или мы его потеряем в результате того, что россияне будут наступать, а война там затянется ещё на полгода или год со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но для всех же понятно, что там происходит. Ну, всё понятно уже, ну, что ещё объяснять», – заявил Романенко.

Он также добавил, что заморозка конфликта на Украине в том или ином виде возможна весной этого года.