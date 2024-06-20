«Вопрос решается»: Семья меджлисовской певицы Джамалы тайком продает недвижимость в Крыму за 19 миллионов

Анатолий Лапин.  
20.06.2024 17:58
  (Мск) , Киев
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Дзен, Иноагенты, Крым, Недвижимость, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, экстремизм


Недвижимость в Крыму, принадлежащая семье сбежавшей в Киев певицы, бывшей крымчанки Сусанны Джамаладиновой, продается за 19 миллионов.

Об этом говорится в расследовании телеканала «Крым 24», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Недвижимость в Крыму, принадлежащая семье сбежавшей в Киев певицы, бывшей крымчанки Сусанны Джамаладиновой, продается...

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Журналисты нашли два объекта семьи Джамалы – гостиница в селе Малореченское под Алуштой, и дом, который готовился под сдачу, но не был достроен, в Солнечногорском. Здесь еще хранятся стройматериалы, возведены несколько комнат, но работы пришлось завершить после того, как семья антироссийской певицы покинула полуостров и эмигрировала в Турцию.

Сейчас тут в роли охранника и садовника работает и проживает некий Сергей. Через него журналистам удалось дозвониться до отца Джамалы и под видом покупателей выведать, что дом в Солнечногорском не продается, а в Малореченском стоит 19 миллионов рублей. При этом, по словам собеседника, вопрос с национализацией якобы «решается».

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