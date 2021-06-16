16.06.2021,

Донецк, Сергей Вредников

 
Дзен, Донбасс, Политика
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«Вопрос решен». ДНР и ЛНР открывают границы

/p> Уже на следующей неделе власти ДНР планируют открыть границу с Луганской Народной Республикой....

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Уже на следующей неделе власти ДНР планируют открыть границу с Луганской Народной Республикой.

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Об этом на встрече с журналистами в Донецке заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вопрос (открытия границ – ред.) решён. На следующей неделе, я думаю, мы сможем открыть границу между ДНР и ЛНР. Луганская Народная Республика перешла на контролируемый пропуск людей с Украины через штаб, поэтому есть все предпосылки говорить о том, что границу пора открывать», – заявил глава ДНР.

«Это для многих людей долгожданное событие», – подчеркнул Пушилин.


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