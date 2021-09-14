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14.09.2021 19:08 (Мск), Москва, Владимир Гладков
 
Вооруженные силы, Дзен, Казахстан, Новороссия, Общество, Политика, Прибалтика, Россия, Русская Весна, Сюжет дня, Украина
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«Вопрос решён»: после Новороссии Путин пойдёт на Прибалтику и Казахстан – Климкин

Новости УкраиныПрезидент РФ Владимир Путин готовит гибридное вторжение в страны Балтии, и Москве совершенно всё...

Президент РФ Владимир Путин готовит гибридное вторжение в страны Балтии, и Москве совершенно всё равно на то, чьи контингенты размещаются на территории этих государств.

Об этом в эфире телеканала «Espreso» заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Проглотят Белоруссию? Так русские и так считают, что Белоруссия – это почти их. Они не видят никакого достижения, что Белоруссия присоединится к России. Ну, видят, возможно, какое-то незначительное достижение.

А вот получить какой-то элемент Новороссии назад – это можно продать как восстановление империи. Ещё на несколько лет создать националистическое похмелье в этой России», — негодует Климкин.

«Российская операция не начнется с массированного вторжения, она будет продумана как история от выступлений – это могут быть социальные, религиозные, какие угодно, и потом – возможность создания ситуации для применения вооружённых сил», – спрогнозировал экс-министр.

Он уверяет, что на этом достижении президент РФ Владимир Путин не остановится, и будет присоединять к России всё новые территории.

«Путин планирует гибридную войну против прибалтийских стран. Он будет использовать русскоязычных – и возможность раскачивания там ситуации», – предрекает Климкин. – Я вижу, что Путин не остановится, он может и в балтийских странах что-то организовать, может что-то относительно Казахстана, что-то организовать».

«Чем больше он будет видеть нерешительность и неспособность современного Запада выйти из тёплой ванны, тем больше у него будет шансов. Он хорошо понимает, что американские, канадские, немецкие подразделения размещены в прибалтийских странах, поэтому он пойдёт вперёд гибридным путём», – рассуждал экс-министр.

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