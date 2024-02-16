«Вопрос существования Украины»: в Берлине требуют переговоров с Россией

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Страны западного блока имеют огромное экономическое и политическое влияние на Киев, и могут воспользоваться им для принуждения украинцев к миру.

Об этом в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заявила руководитель берлинского офиса Европейского совета по международным отношениям Яна Пульерин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы часто сталкиваемся с этой дискуссией: что значит выиграть, а что значит проиграть. И со стороны Украины очень трудно определить, что для них победа. Конечно, мы, как Запад, имеем там влияние. Мы два года поддерживаем Украину таким образом, чтобы она могла достичь одних целей, и не могла достичь других. Самое большее, что я могу вам предложить – это моё предложение того, что значит победа Украины. И это не обязательно должно совпадать с тем, что думают украинцы и украинки, или с тем, что думают русские», – сказала Пульерин.

Она подчеркнула, что для России эта война тоже не выгодна, и Украина должна воспользоваться этим шансом – хотя бы для того, чтобы спастись как государство.

«А переговоры возможны только тогда, когда обе стороны чувствуют, что на поле боя больше ничего нельзя выиграть. И для Украины вопрос переговоров в этой войне является вопросом существования, и моей целью является поставить Украину в наилучшее возможное положение в реалистичных пределах. Я думаю, бесполезно говорить, что победа – это возвращение всех территорий. Я считаю, это неправильно. Потому что мы забываем, что Путин уже очень много потерял. Посмотрите на расширение НАТО, вступление Швеции и Финляндии», – добавила международник.