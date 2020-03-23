Вопрос украинского дефолта практически решен – эксперт

23.03.2020, Киев, Максим Карпенко

Если ситуация с коронавирусом затянется на несколько месяцев, Украина потеряет порядка четверти своей экономики.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил киевский политический эксперт Сергей Белашко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, страну неизбежно ждет дефолт.

«Экономисты, финансисты, эксперты по социальной политике оценивают падение экономики на 8-10% в результате карантина объявленного. Большинство сходится к тому, что если карантин затянется больше, чем на месяц, то экономика уменьшится на 20-25%. Потому что вся сфера общественного питания, развлечений – это все просто умрет за ненадобностью или замрет на какой-то период, причем, период длительный…

Можно напечатать хоть тысячу, хоть десять, хоть сто тысяч, но очень быстро начнется обесценивание национальной валюты и рост цен. Я не вижу какого-то ужаса в дефолте, потому что в современных условиях, то есть в ситуации, которая складывается, дефолт для Украины неизбежен. Вопрос только в том, что правительство должно грамотно просчитать эти риски и выбрать оптимальный момент для этого дефолта», – заявил Белашко.