Вопрос Украины будут решать без нее. Это тревожная тенденция – украинский политолог

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Западные лидеры встречаются в Рамштайне в 10-х числах октября, чтобы решить судьбу Украины, но примечательно, что делать это они будут без представителей из Киева.

Об этом в эфире видеоблога «ПолитЭксперт» заявил эмигрировавший в ЕС украинский политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тот факт, что 10 октября встречаются четыре главы государства, четыре лидера – Германии, Соединенных Штатов, Франции и Великобритании, а Зеленского приглашают на встречу только 12-го числа. То есть судьбу Украины будут обсуждать без Украины. Выходит таким образом. Выходит то, что говорили, что ничего об Украине без Украины – этот принцип уже не срабатывает. Так что это – очень тревожная тенденция, которая показывает, что союзники Украины начинают решать вопрос без Украины, только уведомляя о своем решении», – заявил Бондаренко.