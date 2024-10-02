Вопрос Украины будут решать без нее. Это тревожная тенденция – украинский политолог

Анатолий Лапин.  
02.10.2024 13:17
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Украина


Западные лидеры встречаются в Рамштайне в 10-х числах октября, чтобы решить судьбу Украины, но примечательно, что делать это они будут без представителей из Киева.

Об этом в эфире видеоблога «ПолитЭксперт» заявил эмигрировавший в ЕС украинский политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Западные лидеры встречаются в Рамштайне в 10-х числах октября, чтобы решить судьбу Украины, но...

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«Тот факт, что 10 октября встречаются четыре главы государства, четыре лидера – Германии, Соединенных Штатов, Франции и Великобритании, а Зеленского приглашают на встречу только 12-го числа. То есть судьбу Украины будут обсуждать без Украины. Выходит таким образом.

Выходит то, что говорили, что ничего об Украине без Украины – этот принцип уже не срабатывает. Так что это – очень тревожная тенденция, которая показывает, что союзники Украины начинают решать вопрос без Украины, только уведомляя о своем решении», – заявил Бондаренко.

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