01.07.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Дзен, Политика, Россия, Украина
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Вопрос Украины Москва будет решать без участия Киева

Новости УкраиныВстречи между президентами РФ и Украины в ближайшее время ожидать не стоит. Об этом...

Встречи между президентами РФ и Украины в ближайшее время ожидать не стоит.

Об этом заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он не соглашается с российским лидером Владимиром Путиным, который сказал, что Украина находится под внешним управлением, а потому нет смысла встречаться с ее президентом Владимиром Зеленским.

Эксперт называет тезис о внешнем управлении Киевом преувеличенным. По его словам, влияние западных партнеров на Украину значительное и даже определяющее, но о полноценном управлении все-таки речь не идет.

«Президент России обосновывает отсутствие переговоров тем, что украинское руководство враждебно и недоговороспособно в силу внешней зависимости. Он как бы дает понять, что хочет говорить об Украине с Байденом, Макроном или Меркель. Таким образом, Путин не стремится приблизить встречу, но и не отметает ее идею, потому что в противном случае он попал бы под международное осуждение из-за нежелания мира, неконструктивности и так далее», – утверждает Бортник.

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