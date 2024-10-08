«Вопрос уже не в «перемоге», а в сохранении Украины», – воинственность в киевских студиях поубавилась

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Победа Украины в виде возвращения к границам 91-го года обернется колоссальными потерями и требует огромных ресурсов. Сейчас речь идет уже не об этом, а о том, как прекратить конфликт и сохранить страну.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«А что мы имеем в виду под победой? С начала войны мы все слышали, что победа для нас – это выход на границы 91-го года, но мы все понимаем, что это требует огромных ресурсов, в первую очередь человеческих, потому что это наступление, это боевые действия и потери большого количества наших людей. Потому я бы не использовал термин «победа», я бы использовал термин даже не завершения, а прекращения конфликта… Но сегодня речь идет не о победе, речь идет о сохранении Украины», – заявил Амелин.