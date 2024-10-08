«Вопрос уже не в «перемоге», а в сохранении Украины», – воинственность в киевских студиях поубавилась

Анатолий Лапин.  
08.10.2024 10:47
  (Мск) , Киев
Просмотров: 770
 
Война, Дзен, Политика, Украина


Победа Украины в виде возвращения к границам 91-го года обернется колоссальными потерями и требует огромных ресурсов. Сейчас речь идет уже не об этом, а о том, как прекратить конфликт и сохранить страну.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Победа Украины в виде возвращения к границам 91-го года обернется колоссальными потерями и требует...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«А что мы имеем в виду под победой? С начала войны мы все слышали, что победа для нас – это выход на границы 91-го года, но мы все понимаем, что это требует огромных ресурсов, в первую очередь человеческих, потому что это наступление, это боевые действия и потери большого количества наших людей.

Потому я бы не использовал термин «победа», я бы использовал термин даже не завершения, а прекращения конфликта… Но сегодня речь идет не о победе, речь идет о сохранении Украины», – заявил Амелин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть